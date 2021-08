Lagos esteve «À conversa com jovens que inspiram»

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Juventude.

O concelho de Lagos foi o local escolhido para receber a tertúlia «À conversa com jovens que inspiram», no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Juventude, promovidas pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ).

A sessão de abertura contou com as presenças do diretor regional do IPDJ do Algarve, Custódio Moreno, de Fátima Pinho, em representação do Conselho Nacional de Juventude, de Catarina Ramos, presidente das Associações Juvenis do Algarve, da vereadora da Câmara Municipal de Lagos com o pelouro da Juventude, Sara Coelho, e ainda da vice-presidente do IPDJ, Sónia Paixão.

Sara Coelho não quis deixar de assinalar a importância do dia, uma vez que «os jovens têm de ser o motor e agentes de mudança na nossa sociedade». A Vereadora considera ser cada vez mais importante mobilizar os jovens e incentivar a sua participação. Já Sónia Paixão reforçou a ideia de que «são os jovens que inspiram o futuro, pelo que têm de se fazer ouvir».

A segunda parte da tertúlia foi para dar voz aos jovens presentes, assim como às suas ideias de futuro e projetos.

Diogo Rodrigues é o presidente da associação «A Garra», primeira associação juvenil do concelho de Lagos. Este jovem lacobrigense apresentou a coletividade e os projetos em curso para a mesma, como a criação de um cartão de descontos jovem que inclui todo o território das Terras do Infante (Lagos, Aljezur e Vila do Bispo).

Joana Jesus foi outra das jovens convidadas e que inspirou a sessão, assim como inspira os milhares de jovens que todos os dias a seguem na sua página de Facebook – Peanuts Lifestyle.

Esta jovem formada em Marketing, que já viajou por vinte e seis países e que se dedica à poupança criativa, considera que «ter boa energia e saber aproveitar as oportunidades é o mais importante».

Antes de finalizar a sessão, e perante a questão lançada «O que os inspira?», os jovens mostraram que a inspiração e as novas ideias podem nascer em qualquer local ou circunstância, desde a natureza às pessoas e a diferentes locais.

Esta tertúlia, realizada para assinalar o Dia Internacional da Juventude, foi uma das muitas iniciativas levadas a cabo ao longo do dia por todo o país, numa organização do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), do Conselho Nacional de Juventude (CNJ) e da Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ).