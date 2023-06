Lagos Empreendedor está de volta e conta com mais de 100 alunos

Lagos Empreendedor vai ter continuidade com uma segunda edição em que irão participar as duas escolas secundárias do concelho.

A Câmara Municipal de Lagos aprovou, na última reunião de câmara, o protocolo, a celebrar com a Universidade do Algarve e os Agrupamentos de Escolas Júlio Dantas e Gil Eanes, que irá permitir dar continuidade ao programa Lagos Empreendedor.

Depois de uma primeira edição lançada no ano letivo 2018/2019, que envolveu a participação de cinco turmas do ensino secundário da Escola Secundária Júlio Dantas e deu origem ao desenvolvimento de 67 ideias de negócio de diferentes áreas, dez das quais foram presentes a júri e avaliadas, o programa Lagos Empreendedor vai ter continuidade com uma segunda edição em que irão participar as duas escolas secundárias do concelho, abrangendo um universo de oito turmas, 125 alunos e respetivos professores.

O projeto, que será dinamizado nesta nova etapa até ao final do ano letivo 2024/2025, consiste num programa de educação para o empreendedorismo desenvolvido pelo CRIA (Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da Universidade do Algarve), que procura estimular competências empreendedoras nos alunos do ensino secundário do concelho de Lagos, promovendo o empreendedorismo junto da comunidade educativa (alunos, pais e professores) e envolvendo ativamente os pais no percurso académico dos filhos e na cultura organizacional do estabelecimento escolar.

Desenvolver e fornecer materiais pedagógicos de suporte à implementação da metodologia desenhada e capacitar os professores e o corpo diretivo para a implementação do projeto de educação para o empreendedorismo, são duas outras componentes do programa.

No conjunto de sessões a promover serão abordados, entre outros, conteúdos relacionados com as «Competências Empreendedoras», o «Empreendedorismo Social», «Surgimento da ideia de negócio», «Passos para a criação de empresas», «Propriedade intelectual» e o «Marketing e comunicação».

Este projeto é uma das várias iniciativas previstas nas Grandes Opções do Plano para promover o desenvolvimento económico do concelho e caminhar no sentido de construir uma economia local diversificada, dinâmica, inovadora, capaz de gerar emprego, de disseminar o crescimento económico, de promover o empreendedorismo e de encontrar as melhores soluções de gestão dos recursos.

Para além do estímulo ao empreendedorismo no concelho, a Câmara investiu em serviços municipais de suporte aos investidores e empreendedores, sendo exemplos disso o balcão de atendimento ESPAÇO EMPRESA, a Fábrica do Empreendedor e o COLAGOS, espaço de cowork (trabalho colaborativo) municipal.