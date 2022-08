Lagos emite voto de pesar pelo falecimento de Delmiro Barros

Lacobrigense que se destacou pela sua participação cívica ativa.

O município de Lagos aprovou ontem, quarta-feira, dia 3 de agosto, em reunião de câmara, um voto de pesar pelo falecimento de Delmiro Barros dos Santos, lacobrigense que se destacou pela sua participação cívica ativa e na política autárquica. Foi, igualmente, cumprido um minuto de silêncio em sua memória e homenagem.

Delmiro Barros faleceu aos 90 anos de idade. O seu percurso de vida foi marcado, tal como aconteceu com tantos milhares de portugueses, pela Diáspora. França foi o destino escolhido e onde trabalhou para construir uma vida melhor.

Com a reforma surge a oportunidade de regressar a Lagos, sua terra de origem, e de retomar uma participação ativa no seio da comunidade local.

Destacam-se a sua participação na vida autárquica, enquanto membro da Assembleia de Freguesia de Santa Maria (2002 a 2005), a participação no projeto Grupo de Teatro Sénior e o forte contributo empreendido, em colaboração com a autarquia, em prol do reconhecimento do papel que outros lacobrigenses tiveram, além-fronteiras, na defesa dos direitos dos emigrantes portugueses, em França, nos anos 60/70.

Colaborou com entidades e associações culturais, designadamente a Sociedade Filarmónica Lacobrigense 1º de Maio, tendo tido também um papel fundamental na criação da iniciativa «Lagos do Mundo», que aproximou os vários municípios de nome Lagos, articulando em particular com Lagos em França.