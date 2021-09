Lagos e NOVA IMS protocolizam inovação, turismo e cidades inteligentes

A NOVA Information Management School (NOVA IMS), da Universidade Nova de Lisboa, e o município de Lagos assinaram um protocolo de colaboração.

O documento, no âmbito das Cidades Inteligentes e do tratamento e gestão de dados, também diz respeito ao sector do turismo.

Este acordo, que se estende por três anos, insere-se numa lógica de promoção da vertente de cidades e comunidades sustentáveis, onde se busca a sustentabilidade, inclusão, resiliência e segurança nas múltiplas dimensões da inteligência urbana, com enfoque especial na emergência climática, num conceito de economia circular.

O protocolo cobre a colaboração em trabalhos de formação avançada na área das Cidades e Regiões Inteligentes (Smart Cities & Regions), tais como Pós-Doutoramentos, Doutoramentos, Mestrados, Pós-Graduações, Projetos de Licenciatura e outros.

Também implica a colaboração em projetos de investigação e desenvolvimento, bem como em atividades de transferência de conhecimento, ações e eventos de divulgação e sensibilização, no âmbito da iniciativa NOVA Cidade, da Nova IMS.

Para Hugo Henrique Pereira, presidente da Câmara Municipal de Lagos, «os municípios são estruturas-chave no acompanhamento das cidades por serem as entidades públicas mais próximas das populações, o que tem reflexo no planeamento urbanístico e social, por exemplo».

«Só mediante uma estreita colaboração entre o mundo académico, os municípios e as comunidades intermunicipais podemos garantir uma evolução significativa dos vários contextos urbanos, sendo esta colaboração um objetivo estratégico para a garantia da competitividade do nosso município, num mundo que se digitaliza e promove a transição energética a passo acelerado».

Por outro lado, «importa imaginar a estratégia, envolver os cidadãos e construir um road map que nos permita chegar ao conceito de cidade inteligente e sustentável», defende Miguel de Castro Neto, subdiretor da NOVA IMS e coordenador da NOVA Cidade.