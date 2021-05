Lagos e Altice unem-se na expansão da rede de fibra ótica no concelho

Declaração de Intenções será formalizada pelas partes através de um Protocolo de Cooperação.

A Câmara Municipal de Lagos e a Altice Portugal assinaram hoje, quarta-feira, dia 12 de maio, uma Declaração de Intenções tendo em vista a expansão da rede de fibra ótica no concelho de Lagos, de forma a aumentar a área de cobertura neste território.

Acerimónia teve lugar no auditório do Salão Nobre da Câmara Municipal de Lagos e contou com a presença do Presidente da Câmara, Hugo Pereira e do Chief Sales Officer B2B, Nuno Nunes.

Para Hugo Pereira, «o investimento em redes de comunicação de nova geração e a oferta de serviços baseados em redes de banda larga são cruciais para o desenvolvimento da economia local e para o aumento da competitividade do território».

A Altice Portugal tem presente na sua estratégia o conceito de proximidade, que se estende além da aposta tecnológica, passando também pela proximidade ao território.

«Levar as novas tecnologias a todo o território é fundamental para aumentar a inclusão digital, o acesso a serviços avançados e o desenvolvimento social, algo que se revelou ainda mais premente no contexto atual», refere Nuno Nunes.

Sendo a Altice Portugal proprietária de uma rede de condutas instalada no concelho de Lagos, considera-se que «é importante reduzir a duplicação de infraestruturas e minimizar o volume de intervenções no subsolo, no âmbito dos respetivos projetos de desenvolvimento de rede».

A Declaração de Intenções agora assinada irá futuramente ser formalizada pelas partes, através de um Protocolo de Cooperação.