Lagos e AGarra juntam-se para dinamizar o novo Espaço Cowork

Autarquia apoia financeira a Associação, para funcionamento e dinamização do espaço.

A Câmara Municipal de Lagos aprovou um protocolo de colaboração a celebrar com a AGarra – Associação Jovem de Lagos, para a gestão do novo Espaço Cowork municipal, numa tentativa de estimular o desenvolvimento de atividades que contribuam para dinamizar e diversificar a economia local, modernizar o tecido empresarial e criar novos postos de trabalho, em especial junto de uma faixa etária mais jovem.

Ao abrigo do documento aprovado na última reunião de câmara, o município cede a gestão operacional do novo espaço de trabalho colaborativo, suportando os gastos inerentes a fornecimentos e serviços externos e atribuindo, a esta associação lacobrigense, um apoio financeiro anual de 26.600 euros, com vista ao funcionamento do espaço e dinamização do seu programa de atividades.

As instalações, localizadas na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, numa ala do edifício da antiga Escola Secundária Gil Eanes (que foi primeiramente Escola Industrial e atualmente alberga o Espaço Jovem), foram criadas pela autarquia, que reabilitou e converteu uma antiga sala de eletricidade num espaço aberto e otimizado para receber jovens empreendedores e empresários, profissionais liberais, nómadas digitais e trabalhadores remotos.

A ideia surgiu no âmbito do Orçamento Participativo 2017, inspirada pela estrutura informal já então em funcionamento no Espaço Jovem. A proposta acabaria por ser uma das escolhidas pela população, tendo sido colocada em prática através de uma empreitada municipal.

Este equipamento, segundo a autarquia, «é apenas uma entre as várias respostas que o município de Lagos tem vindo a desenvolver para acompanhar a evolução dos modelos de trabalho, nomeadamente o modelo em coworking, fenómeno recente que assenta numa abordagem diferenciada, proporcionadora de aprendizagens, interação social, sentido coletivo e cooperação».

«Uma tendência suscitada pela tecnologia, internet e mobilidade, que alterou decisivamente as relações entre a localização geográfica e o exercício das atividades socioeconómicas, e que se tornou ainda mais crítica no atual contexto de pandemia», conclui a Câmara lacobrigense.

A esta iniciativa somam-se o Espaço Empresa, a adesão às redes de desenvolvimento regional InvestAlgarve e Algarve Systems and Technology Partnership (Algarve STP), a Fábrica do Empreeendedor (recentemente criada), o Algarve Revit +, o envolvimento no projeto SusTowns e a promoção do empreendedorismo nas escolas.