Lagos: Dia do Município foi vivido com «emoções fortes»

O Dia do Município de Lagos, assinalado no dia 27 de outubro, ficou marcado pela homenagem a individualidades e entidades lacobrigenses.

A celebração do Feriado Municipal de Lagos, assinalado na passada sexta-feira, dia 27 de outubro, ficou marcada pela homenagem a individualidades e entidades que se destacaram nas mais variadas áreas, da economia à cultura e intervenção social, passando pelo desporto e associativismo, do serviço público e da vida política à atividade privada e empresarial.

Para Hugo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Lagos, «por mais obras de tijolo que nesta data se pudessem inaugurar, dificilmente se conseguiria competir com o trabalho feito (pelos homenageados) em prol da comunidade», refere o autarca.

O primeiro momento de reconhecimento público aconteceu no período da manhã, na Praça Gil Eanes, no contexto da cerimónia de hastear das bandeiras, com a entrega de alfinetes de lapela aos trabalhadores do município e das freguesias que completaram 35 ou mais anos de serviço.

A presidente da Assembleia Municipal, Maria Joaquina Matos, aludindo à importância do trabalho realizado no âmbito das autarquias locais para o desenvolvimento do território e para a qualidade de vida das populações, referiu que «o Poder Local tem rosto e esse rosto são os funcionários da câmara e das juntas de freguesia» que diariamente e desde há muitos anos trabalham para prestar um serviço público à comunidade em áreas determinantes para o seu bem-estar.

Hugo Pereira recordou ainda o histórico desta homenagem e as condições que, este ano reunidas, permitiram dar continuidade a esta prática. Recorde o artigo das comemorações do Dia do Município em 2022, noticiado pelo barlavento.

As homenagens continuaram no período da tarde, no âmbito de uma Sessão Solene que procurou fazer jus ao mérito que caracterizou o percurso das nove entidades agraciadas com a Medalha de Mérito Municipal. Duas empresas (a Sopromar e a Nautipraia), um clube desportivo (o Andebol Clube Costa Doiro) e seis cidadãos de Lagos (Emílio Anino, Maria Luísa Teixeira, Conceição Correia, Hugo Alves, Marta Alves e André Guerra dos Santos) foram distinguidos pelo contributo dado ao engrandecimento e projeção do nome de Lagos, assim como pelo impacto positivo da sua ação na comunidade.

Um momento que serve não apenas para reconhecer o mérito de quem praticou tais atos, como para inspirar outros a seguir esses bons exemplos de trabalho, dedicação, dinamismo, criatividade, seriedade, tolerância e generosidade. Atributos cada vez mais necessários para que a comunidade, no seu todo, esteja à altura de enfrentar os desafios atuais e futuros.

Sem desviar a atenção do protagonismo devido às entidades homenageadas, Hugo Pereira aproveitou a sua intervenção para concretizar e enumerar alguns desses desafios, sublinhando a carência habitacional, as alterações climáticas e a escassez dos recursos hídricos, como três dos problemas que suscitam a atenção e intervenção das entidades públicas, mas que devem convocar toda a sociedade.

A par da componente mais formal e protocolar, diversos momentos culturais enriqueceram estas comemorações, com destaque para as exposições «Arte Xávega» (fotografia) de Dina Salvador e «Luis Lemos – 40 anos de pintura», inauguradas no renovado e reaberto Centro Cultural de Lagos, que estarão patentes para visita neste espaço até ao final do ano, e para o lançamento do livro «Descobre Lagos – histórias e curiosidades sobre as suas localidades», o terceiro número de uma coleção pensada para despertar o interesse de crianças e jovens, e respetivas famílias, pela história, cultura e tradições locais, e da obra «Carlos Cabral – 50 Anos de Glórias Desportivas» que faz encher o Auditório do Ed. Paços do Concelho Séc. XXI.