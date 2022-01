Lagos debate empreendedorismo, nómadas digitais e sustentabilidade na terceira edição do Lagos Start On to Start Up, dia 4 de fevereiro.

Cruzar os caminhos do empreendedorismo, dos nómadas digitais e da sustentabilidade.

É este o grande objetivo da terceira edição do Lagos Start On to Start Up – meeting de empreendedorismo que reúne empresários, empreendedores, jovens e stakeholders e que tem como objetivo estimular a atividade empresarial no concelho algarvio.

Promovida pelo município de Lagos, a iniciativa, que assume, este ano, o formato online, está agendada para a próxima sexta-feira, 4 de fevereiro, entre as 15h30 e as 17h30.

«Empreender», «Inspirar», «Conhecer» e «Viajar» são os grandes eixos em destaque na conferência que conta com abertura de Hugo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Lagos.

O arranque da iniciativa convida a uma viagem até às edições anteriores do concurso de empreendedorismo para perceber como estão, hoje, alguns dos participantes das edições de 2017 e 2019.

Do passado para o presente, a conferência dá voz a novas ideias de negócio, destacando-se, aqui, as intervenções de Bernardo Garrido – um dos projetos vencedores do concurso de Ideias de Negócio do Programa Empreendedorismo nas Escolas – ou de Ana Sousa, que dará a conhecer o projeto «Rede Cultural em Lagos», desenvolvido no âmbito da tese de Mestrado em Economia da Inovação e Empreendedorismo da Universidade do Algarve.

O atleta brasileiro biamputado Pauê, o ator Rúben Garcia, os desportistas Martyn Dias e Jorge Tinoco e, ainda, a ambientalista Rafaela Prado são os intervenientes no segundo momento de debate da tarde e irão partilhar histórias capazes de inspirar.

O momento encerra com Tiago Saga, lacobrigense e vocalista da banda «Time for T», que interpretará «Maria», tema bandeira da edição Lagos Start On to Start Up de 2019.

Esta edição do meeting de empreendedorismo reserva, ainda, espaço para analisar as tendências desta área, destacando-se, aqui, a sessão com Américo Mateus – professor Universitário no Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes e diretor do Centro de Investigação Transdisciplinar para o Empreendedorismo e Inovação Ecossistémica –, que procura mostrar onde estamos e para onde vamos neste mundo em permanente mudança. Destaque, ainda, para o painel-debate sobre o «Digital e Sustentabilidade», que conta com a participação de um conjunto de personalidades ligadas aos vários domínios do empreendedorismo.

O último painel de debate, centrado no eixo «Viajar», procura revelar que características possui o município de Lagos para conseguir atrair investimento para a região.

Carsten Jensen, Frederik Anderson e Tim Vieira são alguns dos empreendedores que se juntam à iniciativa e que irão revelar o que distingue a cidade.

Também João Cajuda – digital influencer e blogger de viagens, que foi o rosto da campanha de verão que o município de Lagos lançou em 2021 – participa nesta conversa, mostrando o que a cidade tem para ver e sentir.

A conferência encerra com o debate em torno de um conceito cada vez mais em voga: os nómadas digitais. O painel analisa, assim, este novo turismo/spillover económico, dá destaque a alguns nómadas digitais que decidiram «fixar-se» em Lagos e revela algumas das infraestruturas municipais concelhias de apoio aos empreendedores. O encerramento da sessão estará a cargo de Sandra Oliveira, vereadora da Câmara Municipal de Lagos. Refira-se que a inscrição na conferência é gratuita e pode ser realizada aqui.