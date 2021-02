Lagos: Cultura vai até casa dos lacobrigenses com duas rubricas online

Dada a atual situação epidemiológica que obrigou à suspensão da atividade cultural, o município de Lagos decidiu, uma vez mais, levar cultura até casa dos lacobrigenses.

Para tal, será retomada a iniciativa «Lagos em casa com…», através da partilha de vídeos musicais de artistas locais nas redes sociais, havendo ainda lugar, este ano, a uma novidade: a transmissão em direto de espetáculos no Centro Cultural de Lagos, no evento online «O palco em casa». Ambas as iniciativas terão lugar entre março e abril na página de Facebook do município de Lagos.

Assim, o palco do Centro Cultural de Lagos chega às habitações da população com espetáculos de música, dança e teatro, que serão transmitidos em direto na página de Facebook do município. Os seus grandes protagonistas são artistas, bandas e associações culturais locais.

A iniciativa terá lugar às sextas e sábados a partir das 21h00, com o primeiro espetáculo a ter lugar no dia 5 de março.

Os programas destes eventos online serão partilhados em breve no site e página de Facebook do município, sendo reforçados semanalmente, prometendo «muitas surpresas para todos os gostos e públicos».

Em paralelo, decorre também a iniciativa «Lagos em casa com…». Na sua anterior edição, em 2020, foi «um enorme sucesso», com cerca de 52 vídeos partilhados e mais de 340 mil visualizações, ao longo de cinco meses. Agora, o município retoma esta iniciativa com novos vídeos dos artistas.

Serão partilhados dois vídeos a cada quarta-feira e a cada domingo (19h00 e 21h00), com início no dia 3 de março.

«Dado o período delicado de crise pandémica em que a cultura foi fortemente afetada», o município de Lagos «vem reforçar o seu contributo para este setor, apoiando e promovendo a criação artística e cultural lacobrigense, mas também oferecendo à comunidade a oportunidade de se entreter com os seus artistas favoritos».