Lagos celebrou Dia Mundial dos avós com encontro intergeracional

Autarquia promoveu encontro intergeracional e também abriu inscrições para o «Concurso de Poesia Avós e Netos».

A Câmara Municipal de Lagos organizou uma atividade de convívio entre utentes da Santa Casa da Misericórdia de Lagos e jovens participantes do programa Viver o Verão, de forma a assinalar o Dia Mundial dos Avós, celebrado ontem, 26 de julho.

A iniciativa decorreu no Espaço Jovem de Lagos, que «foi palco de muita animação». Com o objetivo de incentivar às relações intergeracionais, esta iniciativa promovida pelo GAPI – Gabinete de Apoio à Pessoa Idosa da Câmara Municipal de Lagos contou ainda com a participação do músico local Humberto Silva.

Para reforçar as celebrações, abriram também as inscrições para a 6.ª edição do «Concurso de Poesia Avós e Netos», atividade anual que visa não só estimular a criatividade de crianças, jovens e seniores, mas também promover o amor que os une.

O concurso destina-se a seniores com idade igual ou superior a 60 anos e a crianças e jovens (dos 10 aos 15 anos) lacobrigenses, sendo que os poemas escritos em língua portuguesa podem ser recebidos até ao dia 26 de agosto na Câmara Municipal de Lagos ou nas juntas de freguesia do concelho.

O concurso prevê prémios para os três primeiros classificados de cada categoria: vales a utilizar na Livros da Ria Formosa, entradas no Zoo de Lagos e outras lembranças.

A entrega dos prémios está prevista para o dia 17 de setembro na Biblioteca Municipal de Lagos, num evento que anualmente junta várias famílias e gerações. O regulamento do concurso pode ser consultado aqui.