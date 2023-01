Lagos celebra 450 anos de elevação a cidade com um programa anual

Lagos prepara-se para celebrar 450 anos de elevação a cidade com com um programa cultural ao longo de 2023.

A celebração dos 450 anos da Elevação de Lagos a cidade traz um programa que se estende ao longo de 2023 que inclui espetáculos, exposições, conferências, concursos e apresentações de livros, estando as primeiras agendadas entre os dias 27 e 29 de janeiro.

Nestes três primeiros dias de festa, os destaques vão para os espetáculos da Orquestra Ligeira de Lagos, da companhia espanhola Vaivén Circo com o seu original «ESENCIAL» e da lacobrigense Marta Lima.

Também as conferências «D.Sebastião e o Sebastianismo: O mito morreu ou está só a dormir», por André Belo, autor e especialista do tema, e «D. Sebastião e a estatuária de João Cutileiro», pelo escultor João Duarte, que também apresentará a medalha comemorativa da efeméride, marcam o mês de janeiro.

Na pintura, está ainda agendada a inauguração da exposição das obras dos participantes do concurso «D. Sebastião na História de Lagos», lançado no final de 2022.

A festa dos 450 anos da Elevação de Lagos a Cidade prolonga-se com o lançamento do concurso de fotografia «Lagos Cidade» e do concurso de escultura das Terras do infante «Lagos Eterna», a serem apresentados em breve.

A celebração estará também presente em eventos âncora do concelho como a XXXIV Feira Concurso Arte Doce (26 a 30 de julho) e a Feira do Livro de Lagos (5 a 15 de agosto).

Está também de regresso o Festival dos Descobrimentos, para a sua 11ª edição, entre os dias 4 e 7 de maio, que também se prepara para assinalar a efeméride.

«E porque a História de Lagos também é feita pelos seus residentes e visitantes, convidamos todos a estarem presentes nesta festa de celebração dos 450 anos da sua Elevação a Cidade», diz a Câmara Municipal de Lagos.

O programa completo pode ser consultado aqui.