Lagos cede espaços nos Mercados da Avenida e de Santo Amaro

Lagos coloca espaços nos Mercados da Avenida e de Santo Amaro em hasta pública.

O procedimento visa a concessão do direito à ocupação de espaços, nomeadamente bancas, lojas e talhos, nos Mercados Municipais de Lagos.

A hasta pública terá lugar no Auditório Paços do Concelho Séc. XXI (Edifício da Câmara Municipal de Lagos), no dia 24 de maio, às 15h00.

O direito de concessão dos espaços nos Mercados da Avenida (Rua Portas de Portugal) e de Santo Amaro (Rua Filarmónica 1º de Maio) será garantida para um período de 10 anos, sendo que serão admitidos a este procedimento pessoas que exerçam o comércio em nome individual ou sociedades comerciais (com base no art.º 16º do Regulamento de Atividades nos Mercados e Feiras de Lagos).

Os valores base de licitação na hasta pública serão os seguintes: 2000 euros para bancas destinadas à venda de peixe/marisco; 100 euros para bancas destinadas à venda de fruta/hortaliça, artigos de artesanato e outros e plantas/flores; 1000 euros para lojas; e 2000 euros para talhos.

Para obtenção do programa do procedimento e condições de ocupação, os interessados deverão dirigir-se ao Gabinete do Munícipe da Câmara Municipal de Lagos, entre as 9h00 e as 17h00, mediante marcação através do telefone 282 771 700.

Os pedidos de esclarecimento deverão ser apresentados por escrito no Gabinete do Munícipe, remetidos via postal para o endereço Secção de Património e Aprovisionamento, Edifício Paços do Concelho Séc. XXI, 8600-293 Lagos ou enviados por email (spa@cm-lagos.pt).

Os Mercados Municipais de Lagos fazem parte integrante da sua história e tradição. Para além de estimular a produção local, permite igualmente promover a gastronomia e a cultura lacobrigenses, motivando um harmonioso ambiente comunitário.

Consulte o Edital nº 96/2021 aqui.