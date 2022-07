Lagos avança com nova etapa na requalificação da Ponta da Piedade

Foram aprovados, na última reunião da Câmara Municipal de Lagos, o projeto e a abertura de concurso para a execução de uma nova empreitada no âmbito da requalificação e valorização do troço de costa entre o Farol da Ponta da Piedade e a Praia do Pinhão.

Prevista no anteprojeto global, esta segunda componente de intervenção prevê o reordenamento da rede viária e das zonas de estacionamento, o tratamento paisagístico de espaços, iluminação pública e a continuação dos passadiços com miradouros a montante e a jusante do troço atualmente em execução, ou seja, entre a Praia D. Ana e a Praia do Pinhão, assim como na área envolvente ao Farol da Ponta da Piedade.

No âmbito desta empreitada, serão igualmente requalificadas a escadaria de acesso à zona de embarque para os passeios turísticos às grutas da Ponta da Piedade e o acesso ao areal do Pinhão.

No que respeita à circulação automóvel e estacionamento, o projeto prevê que o acesso à parte final da Estrada da Ponta da Piedade seja permitido apenas para serviço do Farol, abastecimento e situações de emergência, criando em alternativa dois novos parques de estacionamento localizados mais atrás e suprimindo as bolsas atualmente em utilização.

A estrada propriamente dita terá um novo perfil, com duas faixas de rodagem, ciclovia e um passeio lateral para peões que, em alguns troços, serão partilhados.

Estas informações foram disponibilizadas num primeiro momento aos órgãos políticos do município e, num segundo momento, em sessão pública de apresentação do projeto realizada no passado dia 9 de julho. A obra está integrada numa candidatura aprovada pelo CRESC Algarve 2020, sendo cofinanciada pelo FEDER.