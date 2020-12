Lagos atribui subsídio à ACRAL para dinamizar comércio da cidade

Executivo Municipal de Lagos aprovou, na sua última reunião de Câmara, a atribuição de um subsídio à ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve, no montante de 6326,56 euros, para desenvolver as iniciativas, em parceria, no âmbito da campanha «Natal no Comércio Local».

Os objetivos desta decisão, tomada na quarta-feira, 9 de dezembro, e que se consubstanciam em ações a decorrer entre 1 de dezembro e 5 de janeiro, passam por incentivar a dinamização do comércio tradicional do concelho e a sustentabilidade económica dos estabelecimentos comerciais, numa época de consumo associada à quadra festiva, este ano condicionada pela pandemia que assola o quotidiano dos cidadãos e das empresas.

A verba será aplicada nos prémios a atribuir aos comerciantes no âmbito do «Concurso de Montras de Natal», nos vales a sortear para premiar os consumidores que façam as suas compras nos estabelecimentos aderentes – estando prevista a atribuição de 50 prémios de 100 euros cada -, e na colocação de tapetes vermelhos à porta das casas comerciais aderentes, um apontamento que visa «complementar o ambiente festivo das ruas, já decoradas com iluminação natalícia», explica a Câmara Municipal de Lagos.

A autarquia recorda ainda que outra das medidas para convidar os consumidores a fazerem as suas compras no comércio local passa pelas facilidades em termos de estacionamento, que, no período de 1 de dezembro a 1 de janeiro, é gratuito nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada à superfície.

O acesso ao Parque de Estacionamento da Frente Ribeirinha é igualmente gratuito, até um máximo de 3 horas, mediante a apresentação de um talão de compras superior a 10 euros, do próprio dia.