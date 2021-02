Lagos atribui 95 bolsas a estudantes que frequentam o ensino superior

Autarquia lacobrigense irá atribuir, no ano em curso, um total de 95 bolsas a estudantes do concelho que frequentam o ensino superior. São mais 24 bolsas comparativamente ao ano letivo transato e um encargo financeiro que ascende a 228 mil euros.

A Câmara Municipal de Lagos abriu o concurso anual para a atribuição de apoios financeiros ao estudo, tendo recebido 122 candidaturas, numa ação prevista no Regulamento Municipal de Atribuição de Prémios de Educação e de Bolsas de Estudo.

Pelo critério do rendimento per capita (considerado até ao valor do IAS – Indexante de Apoios Sociais), que não tem limite máximo do número de candidatos admitidos a contemplar, irão este ano receber bolsa 80 alunos.

Acrescem mais 15 estudantes considerados no critério misto, que avalia a situação económica em conjugação com o mérito escolar.

O Regulamento prevê a atribuição de dez bolsas de critério misto, mas também a possibilidade deste número ser ampliado por decisão camarária. Por proposta do Júri, a autarquia decidiu, na última reunião de Câmara, aumentar de 10 para 15 o número de bolsas a atribuir, contemplando os candidatos com rendimento per capita entre 1 e 1,5 do valor do IAS e com notas a partir dos 15 valores.

O valor mensal da bolsa para o ano letivo em curso é de 240 euros, sendo pago durante dez meses. Trata-se de um apoio aos estudantes e respetivas famílias, especialmente importante dada a conjuntura económica e social adversa suscitada pela pandemia.

Segundo a mais recente versão do Regulamento, são apoiados estudantes residentes na área do município que ingressem ou frequentem estabelecimentos de ensino superior público, particular ou cooperativo, devidamente homologados, em cursos com ciclos de estudo conducentes aos níveis de qualificação 5, 6 e 7 do Quadro Nacional de Qualificação, correspondentes aos cursos de: Técnico Superior Profissional e similares (nível 5), Licenciatura (nível 6), Mestrado e Mestrado Integrado (ambos nível 7).