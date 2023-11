Lagos aprovou voto de pesar pelo falecimento de Margarida Tengarrinha

A autarquia lacobrigense aprovou, em reunião ordinária, o voto de pesar pelo falecimento de Margarida Tengarrinha.

Algarvia, natural de Portimão, Margarida Tengarrinha foi uma das mais proeminentes combatentes da luta contra o fascismo, participando desde jovem nos movimentos estudantis e, mais tarde, na clandestinidade, trabalhando ativamente contra o regime opressivo e ditatorial que então vigorava.

Com vasta obra no domínio das artes plásticas, publicou livros sobre pintura, cultura popular e sobre a sua experiência e intervenção política, tendo sido distinguida com o Prémio Maria Veleda, atribuído pela Direção Regional de Cultura do Algarve.

O seu falecimento, no passado dia 26 de outubro, aos 95 anos, deixa mais pobre o panorama cultural da região, sobrevivendo-lhe um legado de luta pelos valores da liberdade e defesa da paz, bem como um assinalável contributo em prol das artes e da cultura.

Manifestando a sua profunda consternação pelo falecimento desta ilustre algarvia, a Câmara Municipal de Lagos dedicou-lhe e aprovou ontem, dia 8 de novembro, na primeira reunião ordinária do mês, um voto de pesar e condolências que irá endereçar à família, amigos e ao partido político em que Margarida Tengarrinha militou ativamente, cumprindo, ademais, um minuto de silêncio em sua memória.

De recordar que o parlamento também aprovou no dia 30 de outubro, por unanimidade um voto de pesar pela morte da resistente antifascista e antiga deputada do Partido Comunista Português (PCP), como noticiou o barlavento.