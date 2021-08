Lagos aprova voto de pesar pela morte de Eurico Faustino Correia

Cidadão lacobrigense, «conhecido por todos como Eurico Pascoal».

A Câmara Municipal de Lagos aprovou, na sua última reunião, um voto de pesar pelo falecimento, no dia 15 de agosto, do seu «ilustre concidadão» Eurico Faustino Correia.

Esta decisão do órgão executivo municipal surge pelo facto deste cidadão lacobrigense, «conhecido por todos como Eurico Pascoal, pessoa de grande relevância no panorama sócio-económico e político concelhio, ter-se destacado ao longo do seu percurso pessoal e profissional como um notável empreendedor no âmbito da economia azul e do turismo costeiro, mais concretamente na promoção das marinas de Lagos e de Portimão».

Eurico Faustino Correia foi «uma figura marcante pelo seu desempenho em cargos públicos e privados de relevância, salientando-se a sua eleição como Deputado Constituinte, tendo posteriormente sido reconhecido como Deputado Honorário à Assembleia da República pelos serviços prestados naquela instituição parlamentar», lembra a autarquia lacobrigense.