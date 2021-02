Lagos apresentou o Plano Estratégico de Turismo do Concelho

Sessão de apresentação contou com uma forte participação de entidades associadas ao Turismo, de empresários/stakeholders locais e do público em geral.

A sessão de apresentação do Plano Estratégico de Turismo do Concelho de Lagos decorreu na quinta-feira, dia 18 de fevereiro, numa videoconferência onde foram divulgadas as linhas gerais deste plano, que tem como base o contexto de crise pandémica, definindo as principais linhas orientadoras para o futuro daquela que é a principal atividade económica do concelho.

Sustentabilidade, valorização dos recursos locais e Lagos como «Cidade Inteligente» foram alguns dos conceitos chave apresentados, num momento que contou com a abertura realizada pelo presidente da Câmara Municipal de Lagos, Hugo Pereira.

A sessão contou com a apresentação do plano por Carlos Medeiros, Presidente da IPI Consulting Network, entidade responsável pela sua elaboração, e com as intervenções de João Guerreiro, atual Presidente da A3ES – Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, professor Catedrático, antigo Reitor da Universidade do Algarve e pessoa com profundo conhecimento da região, João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), e José Apolinário, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR).

Alinhado com as estratégias para o turismo nacional e regional, as medidas propostas para Plano Estratégico de Turismo do Concelho de Lagos assentam na concertação entre os diferentes agentes públicos e privados, baseando-se em princípios de sustentabilidade e de valorização dos recursos do concelho, permitindo também uma maior coesão económica, social e territorial.

Tendo em conta que Lagos apresenta uma oferta diversificada de recursos para todos os gostos e públicos, foi então definido um plano de ação baseado em estratégias fundamentais.

Nas ações transversais, definir Lagos como «Cidade Inteligente» permitirá dotar o concelho «de elementos que a tornam mais segura, acessível, tecnológica e sustentável, seja na iluminação urbana, sinalética específica, criação de aplicações temáticas e implementação de uma rede de videovigilância em locais estratégicos», explica a Câmara Municipal.

Já na área da Comunicação e Marketing, a palavra de destaque é «inclusão», com a intenção «de comunicar mais e melhor em várias línguas, para vários e novos públicos, recorrendo à acessibilidade das novas tecnologias para promover o concelho nas várias vertentes».

No que toca à Qualidade, para além da monotorização e intervenção em situações de irregularidades no setor turístico, também se pretende reforçar Lagos «como concelho atrativo e amigo do investidor, da comunidade criativa e dos nómadas digitais».

Incluídas nas ações temáticas de turismo estão as Praias, a Náutica, a Natureza, a Cultura, o Golf e a Saúde e Bem-Estar. Para as Praias, estão previstas ações que envolvem a melhoria das condições de higiene e segurança e a sua inclusividade.

No Turismo Náutico, a intenção é reforçar a promoção das suas várias atividades envolvidas, incrementando a sua notoriedade em todo o mundo.

Já o Turismo de Natureza irá merecer grande destaque neste plano, descentralizando o turismo do concelho do litoral para o interior. Estão previstas estratégias que passam pela valorização da biodiversidade, da fauna e flora e sua observação, através de várias rotas temáticas, experiências e práticas desportivas, mas também pela promoção do autocaravanismo sustentável.

O município acrescenta ainda que «dada a História e Cultura de Lagos, importa também intervenção nesta área, com o desenvolvimento de rotas temáticas, ligadas não só à Rota dos Descobrimentos, à gastronomia local e ao enoturismo, mas também à arquitetura moderna que tanto tem crescido» em Lagos.

Em cima da mesa está também o reconhecimento da tradicional Arte Xávega da Meia Praia, através da sua candidatura à UNESCO como Património Imaterial da Humanidade.

Dispondo o concelho de campos de golf premiados, esta modalidade será reforçada para combater a sazonalidade e engrandecer a notoriedade mundial de Lagos nos circuitos desta prática.

O Turismo de Saúde e Bem-Estar irá merecer maior intervenção «através da criação de condições favoráveis para atrair investimento neste setor e a melhoria da rede de cuidados de saúde, alargando-a a uma vertente de turismo».

Com este Plano Estratégico de Turismo, a autarquia lacobrigense pretende, «não só combater os efeitos nocivos da pandemia neste setor, mas também fortalecer o seu papel de agente regulador e a sua missão enquanto entidade promotora e facilitadora da atividade turística, reafirmando Lagos como destino de excelência».

As linhas gerais do Plano Estratégico de Turismo do Concelho de Lagos podem ser consultadas aqui.