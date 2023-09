Lagos apoia Associação de Dadores de Sangue do Barlavento do Algarve

A Câmara Municipal de Lagos apoia a Associação de Dadores de Sangue do Barlavento do Algarve com 921,19 euros.

A atribuição de um subsídio no valor de 921,19 euros, aprovado na reunião de Câmara de 6 de setembro, destina-se à manutenção das suas atividades de sensibilização, informação e angariação de dadores, assim como o apoio logístico para a dádiva de sangue e medula óssea.

A Associação de Dadores de Sangue do Barlavento (ADSBA) é uma associação sem fins lucrativos, sediada em Portimão, que tem dado uma importante contribuição na área da saúde e que dá resposta a vários municípios da região, incluindo Lagos, razão pela qual integra a respetiva Rede Social. Segundo as últimas informações da entidade, existem no concelho 714 dadores que deram sangue nos últimos cinco anos, valor que pode aumentar se conseguirem dar continuidade ao seu trabalho de sensibilização e angariação de dadores.

Este subsídio a atribuir será igualmente utilizado para despesas com seguros, telecomunicações, combustível e produtos de limpeza e higiene essenciais para a continuidade do seu trabalho.

Aproveitando este apoio, o município de Lagos volta a reforçar junto de todos os seus munícipes e visitantes a importância da doação de sangue. Segundo dados da Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue (FEPODABES), todos os dias são necessárias 1000 a 1100 unidades de sangue, sendo que atualmente estão nos níveis mínimos para os tipos A+, O+ e O-, com igual preocupação para os tipos A- e AB+.

Assim, se estiver bem de saúde e tiver entre 18 e 65 anos e mais de 50 kg, pode contribuir para esta causa.

De segunda a sexta-feira, entre as 8h30 e as 16h30 (ou ao primeiro domingo de cada mês entre as 8h30 e as 15h00) a ADSBA está presente no primeor piso do CHUA – Hospital de Portimão (estacionamento reservado) ou, se preferir, todas as últimas sextas-feiras, entre as 9h00 e as 15h30 na sede da associação em Portimão (esquina entre a Rua Poeta António Aleixo e Avenida 25 de Abril).

Para ser mais cómodo, pode sempre agendar a sua visita (duração média de meia hora) através do número 965 017 465, sendo ainda garantida a oferta de lanche e a sensação de dever cumprido por ajudar o próximo.