Lagos alcança melhor classificação regional no Projeto ECOXXI

Além de ser um dos melhores resultados de sempre do município de Lagos no Projeto ECOXXI, é ainda o melhor a nível regional.

Com uma pontuação final de 76 por cento, Lagos conseguiu obter um dos melhores resultados de sempre na candidatura ao Projeto ECO XXI 2023, programa que identifica os municípios que se destacam a nível de sustentabilidade ambiental.

No passado dia 7 de novembro, no Grande Auditório do Centro de Congressos do Taguspark, em Oeiras, o município de Lagos recebeu, pelas mãos do vereador com o pelouro do Ambiente, Luís Bandarra, a Bandeira Verde ECO XXI 2023.

«Este prémio demonstra o trabalho contínuo do município na área da sustentabilidade ambiental, problemática urgente que tem sido uma das prioridades das estratégias da autarquia para uma proteção do Ambiente e da população», justifica a Câmara Municipal de Lagos.

Este ano, candidataram-se 66 municípios, uma das maiores participações registadas ao longo das 16 edições do programa, sendo que Lagos é um dos 18 municípios portugueses, que tem vindo a participar no ECO XXI desde o início do Programa, em 2006.

A participação neste projeto é voluntária, cabendo a cada município a decisão da apresentação da candidatura. A nível do Algarve, candidataram-se também os municípios de Albufeira, Tavira e Vila do Bispo, e Lagos acabou por alcançar a melhor pontuação a nível regional.

Em 2022, Lagos tinha obtido a pontuação de 73,3 por cento, um dos melhores desde o início da candidatura ao Projeto ECOXXI e este ano o resultado final chegou aos 76 por cento.

Este resultado, corresponde a um crescimento face à edição de 2002, permitindo posicionar mais uma vez o município de Lagos no escalão 70-80 por cento e num dos melhores resultados dos últimos quatro anos.

Através da análise de 21 indicadores de sustentabilidade ambiental local, foi avaliada a prestação do município em várias áreas, valorizando as que apresentam uma melhor performance e identificando as que necessitam de melhoria, com vista à construção de um desenvolvimento sustentável e uma melhor qualidade ambiental do município.

Para o corrente ano, continuou a ser pontuado o Eco-Funcionário, um questionário online que integrou a candidatura, e cujos resultados, bem como a percentagem de participação dos colaboradores da autarquia (incluindo os membros do executivo) foi incluído na pontuação da candidatura, nomeadamente no indicador «Promoção da Educação Ambiental/ EDS», por iniciativa do município (como bónus).

Destacam-se os indicadores onde se obteve uma pontuação máxima «Promoção da Educação Ambiental/ EDS» por iniciativa do município e «Certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade».

De referir ainda os indicadores onde o município obteve uma pontuação próxima da máxima, «Cooperação com a Sociedade Civil em matéria de ambiente e de promoção do desenvolvimento sustentável»; «Agricultura Sustentável e Desenvolvimento Rural» e «Turismo Sustentável»; sendo ainda que nestes dois últimos indicadores, Lagos destacou-se face aos restantes municípios candidatos.

Recorde-se que o Projeto ECOXXI é promovido pela ABAAE – Associação Bandeira Azul do Ambiente e Educação que procura promover, divulgar e reconhecer as boas práticas, políticas e ações dos municípios que mais apostam na sustentabilidade, incrementando a qualidade de vida da comunidade.

Mais informações podem ser consultadas no website, disponível aqui.