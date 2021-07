Lagos ajuda concessionários a pagar salário dos nadadores-salvadores

Medida vigora pelo segundo ano consecutivo.

A Câmara Municipal de Lagos vai comparticipar, pelo segundo ano consecutivo, os vencimentos dos nadadores-salvadores que prestam serviço nas praias do concelho.

O assunto foi presente à última reunião ordinária da autarquia, tendo sido aprovada a proposta de comparticipação, por parte do município, das despesas que os concessionários dos apoios balneares irão ter com os nadadores salvadores para garantir a assistência a banhistas e o socorro a náufragos.

A redução do número de toldos e a limitação aos equipamentos disponíveis, a par do aumento dos encargos com a higienização dos espaços, impostos pelas medidas de combate à pandemia, deram origem a uma quebra de receitas para os concessionários e à consequente maior dificuldade em assegurar o encargo com os nadadores salvadores a que estão obrigados.

Neste contexto, e atendendo «à necessidade de manter o dispositivo de vigilância e segurança nas zonas balneares», o município de Lagos decidiu, no âmbito do «Lagos Apoia – Programa de Apoio às Famílias e Economia Local”», comparticipar em 50 e em 75 por cento o vencimento mensal bruto e despesas associadas com os nadadores salvadores, consoante se tratem de concessionários que, para além de apoio balnear, tenham apoio de praia ou apenas apoio balnear.

Luz, Porto de Mós, Camilo, D. Ana e Meia Praia são as zonas balneares abrangidas por esta medida, orçada em cerca de 137 mil euros, sendo que relativamente à Meia Praia a decisão teve também em atenção o aumento do número de nadadores salvadores determinado no Plano Integrado de Salvamento, que passou de 14 efetivos em 2020 para 20 efetivos em 2021, assim como a necessidade de utilização de outros recursos, como moto quatro e moto de água.

A Praia da Batata, por seu turno, por estar atualmente sem concessão atribuída, terá o dispositivo de vigilância e segurança balnear assegurado pelo município, através da contratação direta de nadadores salvadores.