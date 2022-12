Já está adjudicada a nova empreitada de requalificação da Ponta da Piedade pela Câmara Municipal de Lagos.

Foi presente à última reunião de Câmara do executivo municipal lacobrigense a adjudicação de uma nova empreitada no âmbito do projeto de requalificação e valorização da Ponta da Piedade, processo que tem estado a ser implementado de modo faseado face à dimensão da área e elevada sensibilidade do território sobre o qual este incide.

Identificada como a «Componente dois da segunda Fase», esta intervenção é a que maior impacto vai gerar na gestão deste território, quer no decurso dos trabalhos, devido ao grande interesse de visita que o lugar suscita, quer após a sua conclusão, por permitir reordenar a rede viária e as zonas de estacionamento.

Contemplados estão, também, o tratamento paisagístico de espaços, iluminação pública e a continuação dos passadiços com miradouros a montante e a jusante do troço atualmente em fase final de execução, ou seja, entre a Praia D. Ana e a Praia do Pinhão, assim como na área envolvente ao Farol da Ponta da Piedade.

O projeto a implementar prevê que o acesso viário à parte final da Estrada da Ponta da Piedade passe a ser destinado apenas a serviço do Farol, abastecimento e situações de emergência, criando, em alternativa, dois novos parques de estacionamento e suprimindo as bolsas atualmente em utilização.

O parque mais próximo do acesso à Praia do Camilo terá capacidade para 56 veículos ligeiros e um segundo parque, que servirá a Ponta da Piedade, ficará dimensionado para 150 veículos ligeiros e 10 autocarros de turismo. A estrada terá um novo perfil, com duas faixas de rodagem, ciclovia e um passeio lateral para peões, que, em alguns troços, serão partilhados.

A obra vai custar cerca de 2,4 milhões de euros, acrescidos de IVA, sendo cofinanciada pela União Europeia (FEDER) através do CRESC Algarve 2020, e tem um prazo de execução de 360 dias.

A primeira fase da Requalificação da Ponta da Piedade, desenvolvida no troço de costa entre o Canavial e o Farol da Ponta da Piedade, foi concluída em 2018, registando, desde então, significativa procura e utilização por parte de residentes e visitantes.

A segunda fase, compreendida entre o Farol da Ponta da Piedade e a Praia do Pinhão, desdobra-se em três componentes, estando atualmente em fase final de execução a empreitada da componente um, correspondente à construção dos passadiços entre a Ponta da Piedade e a Praia D. Ana.

Além dos trabalhos integrados na componente dois, agora adjudicados, a Requalificação da Ponta da Piedade engloba uma terceira e última componente que corresponde à redefinição da área de atividades económicas atualmente situada junto ao Farol, prevendo-se a sua concentração num único ponto, juntamente com novas instalações sanitárias e outros serviços de apoio.

Está, ainda, prevista a execução/instalação de um elemento de homenagem a Sophia de Mello Breyner Andresen, o qual será desenvolvido em processo autónomo.