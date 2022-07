Lagos aderiu à Rede de Apoio ao Investidor da Diáspora

Câmara Municipal de Lagos ratificou a decisão de adesão do município à Rede de Apoio ao Investidor da Diáspora (RAID).

Coordenada pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, esta estrutura terá por missão ligar os serviços que, nas diferentes áreas da governação, incluindo entidades regionais, municípios e entidades do associativismo empresarial, apoiam o investimento da diáspora, garantindo um trabalho de parceria.

Esta ação está enquadrada no eixo de intervenção «Promoção, mobilização e redes» do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID), que visa conferir um acompanhamento mais sistematizado e institucional ao potencial estratégico das comunidades portuguesas residentes no estrangeiro.

Dirigido a emigrantes portugueses e a lusodescendentes que queiram investir ou alargar a sua atividade económica em Portugal, bem como a empresas nacionais que pretendam internacionalizar os seus negócios através da diáspora, o PNAID passa agora a ter, para além de balcões de atendimento a funcionar nos municípios aderentes (designados «Gabinetes de Apoio ao Emigrante»), também um «ponto focal» que assumirá a função de interlocução entre o município e a coordenação do PNAID, bem como com os investidores da diáspora e exportadores através da mesma.

O Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE) de Lagos, criado recentemente, está integrado no Gabinete do Munícipe, funcionando com atendimento gratuito e personalizado, às quartas-feiras, das 9h00 às 17h00, mediante marcação prévia.