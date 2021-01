Lagos adere ao movimento «Unidos Contra o Desperdício»

Autarquia lacobrigense aprovou, na sua última reunião ordinária, a adesão do município ao «Unidos Contra o Desperdício».

Este é um movimento cívico que pretende «chamar a atenção para o desperdício alimentar e encontrar formas de o minorar, tornando habitual o aproveitamento de excedentes alimentares, alertando para perdas e desperdícios, incentivando a doação de sobras, promovendo o consumo responsável e construindo uma verdadeira Economia Circular».

O Movimento classifica de «irracional, do ponto de vista económico, e injusto, do ponto de vista social e ambiental, o facto de, atualmente, 30 por cento dos alimentos produzidos acabarem no lixo. Acabar com essa realidade passa por consciencializar e mudar atitudes, ao longo de toda a cadeia, impactando os que produzem, os que fabricam, os que transformam, os que embalam, os que transportam, os que consomem e os que descartam os resíduos».

Esta iniciativa da sociedade civil, que nasceu a 29 de setembro de 2020, no Dia Mundial de Consciencialização para as Perdas e o Desperdício Alimentar, instituído pelas Nações Unidas, tem o Alto Patrocínio da Presidência da República, congregando um número já considerável de entidades públicas e privadas, que se assumiram, desde a primeira hora, como «Parceiros Fundadores» ou têm vindo a associar-se como «Parceiros Operacionais», «Parceiros Comunicadores» e «Parceiros Aderentes», grupo onde se enquadra a Direção-Geral das Autarquias Locais e que passa a contar agora, também, com a participação do município de Lagos.

O compromisso assumido, passa, para além da subscrição do manifesto, pelo desenvolvimento de medidas concretas, como sejam a difusão de informação, a adequação de procedimentos e a partilha de boas práticas.

Neste âmbito, a Câmara de Lagos salienta a ação de sensibilização promovida através das redes sociais no passado dia 16 de outubro, por ocasião do Dia Mundial da Alimentação, assim como as opções tomadas no último concurso para o fornecimento de refeições escolares, em que foi introduzida a opção vegetariana e revista a composição dos lanches escolares.

Outra das ações a assinalar foi a revisão da composição do cabaz alimentar, que é atribuído pela autarquia a agregados familiares beneficiários de apoio social.

Planeada está já, igualmente, a produção e distribuição de um manual, contendo um conjunto de dicas e sugestões para ajudar a melhorar os hábitos alimentares dos munícipes, o qual pretende promover uma alimentação saudável, mas simultaneamente saborosa e económica.

A comunicação através das redes sociais será outra das vertentes a manter neste trabalho de sensibilização para a redução do desperdício alimentar. Pode ser consultada mais informação sobre o movimento «Unidos Contra o Desperdício» aqui.