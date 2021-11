Lagos adequa PDM às regras de classificação e qualificação do solo

Município deve adequar, até 31 de dezembro de 2022, o PDM à legislação vigente.

A Câmara Municipal de Lagos deliberou, na sua última reunião, aprovar os termos de referência do procedimento concursal a desencadear para a elaboração da alteração do Plano Diretor Municipal (PDM).

Esta decisão foi precedida de um período de participação pública preventiva, decorrido entre 29 de julho e 18 de agosto, e da ponderação das participações registadas.

Em causa está a obrigatoriedade de adequar, até 31 de dezembro de 2022, o PDM à legislação vigente, incluindo as novas regras de classificação e qualificação do solo definidas na Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo e no Regulamento Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT).

Os diplomas acima referidos vieram instituir os critérios da mencionada classificação, mas também reclassificação do solo, assim como os critérios de qualificação e as categorias de solo rústico e do solo urbano em função do uso dominante, determinando o fim das categorias de solo urbanizável e solo programável, passando a existir apenas as categorias de solo urbano e solo rústico.

«Esta alteração não mudará a estratégia de ordenamento do território contida no PDM de Lagos, o qual está em vigor desde 1 de setembro de 2015», afirma a autarquia.