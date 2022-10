Lagos abre um novo serviço de apoio aos residentes britânicos

Britânicos que pretendam avançar com a nova autorização de residência podem dirigir-se ao Espaço Cidadão da Câmara de Lagos.

O novo serviço disponibilizado resulta da parceria estabelecida entre o município de Lagos, a Agência para a Modernização Administrativa (AMA),Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Relativamente a este novo título de residência para cidadãos britânicos beneficiários do Acordo de Saída (Brexit), será emitido aos cidadãos britânicos residentes em Portugal, confirmando o seu estatuto de beneficiários do Acordo de Saída estabelecido entre a União Europeia e o Reino Unido.

A nova autorização de residência substitui os documentos de residência da União Europeia (Certificado de Registo emitido pelas câmaras municipais e Certificado de Residência Permanente emitido pelo SEF);

Os atuais documentos de residência da União Europeia serão aceites até que a nova autorização de residência seja emitida;

Após o registo no portal e submissão do formulário, os cidadãos do Reino Unido podem descarregar o comprovativo do pedido em formato digital – um documento com leitura através de QR Code – o qual poderá ser impresso e utilizado em viagens para comprovar a sua residência em Portugal.