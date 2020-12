Lagoa mostra a 6ª edição das Estátuas Vivas no Natal

Entrada é livre!

O município de Lagoa irá levar a cabo, nos dias 18 e 19 de dezembro, a 6ª edição das Estátuas Vivas, com o objetivo de dinamizar o comércio local. No dia 18, o evento decorre das 14h30 às 17h30, enquanto no dia 19 será das 9h00 às 12h00.

Ao todo, serão 14 quadros artísticos de imobilidade, que irão encarnar personagens baseadas em diferentes temáticas (ciência, história, mitologia, etnografia, entre outras) num percurso alargado que engloba a Rua 25 de Abril, a Rua Coronel Figueiredo e o Jardim 5 de Outubro, em Lagoa.

A edição deste ano contará com «um largo conjunto de alterações em relação ao que é habitual, em virtude do contexto pandémico que atravessamos, de forma a respeitar todas as normas de segurança e imposições da Direção Geral de Saúde face à COVID-19».

Neste sentido, a organização decidiu alargar o perímetro do evento para evitar possíveis aglomerados de pessoas. As estátuas estarão distanciadas entre si e devidamente delimitadas, para que não seja possível o contato físico com o público. A juntar a tudo isto, haverá também dispensadores de álcool gel repartidos por toda a área.

A entrada é livre. Os interessados podem consultar mais informação no Facebook oficial do evento.