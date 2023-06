Lagoa foi palco da «Festa do Andebol» que juntou as seleções sub-14

Lagoa recebeu o Encontro Nacional de Seleções sub-14 masculinas e femininas, entre os dias 15 e 18 de junho.

O município de Lagoa recebeu o Encontro Nacional de Seleções Sub-14, numa verdadeira «Festa do Andebol», com cerca de quinhentos participantes da modalidade, de 24 seleções regionais (12 masculinas e 12 femininas), entre elas madeira e Açores, que vieram à procura do tão ambicioso e difícil troféu, entre as seleções regionais.

Foi um evento que proporcionou uma forte competição entre os praticantes sub-14, mas, também, permitiu promover a modalidade juntos dos mais jovens, permitindo o aumento dos números de praticantes da modalidade, depois da quebra, a nível nacional, que se registou depois da pandemia Covid-19.

A festa começou bem cedo com a Federação Portuguesa de Andebol a disponibilizar um comboio que partiu de Braga, perto das 6 da manhã do dia 15 de junho, e contou com paragens em Campanhã, Aveiro, Pombal, Entroncamento, Santarém, Lisboa, Pinhal Novo e finalmente em Estômbar – Lagoa de modo a recolher todos os participantes das Seleções Regionais, à exceção de Madeira e Açores que viajaram de avião.

Já em Lagoa, as Seleções Regionais desfilaram pelas ruas da cidade, ao som dos tambores do Agrupamento de Escuteiros 511 de Lagoa, até ao exterior do Auditório Carlos do Carmo, onde foi realizada a cerimónia de abertura.

Os jogos foram disputados no Pavilhão Manuel Ferraz, na Escola Rio Arade, no Parchal, no Pavilhão da Escola da Escola João Cónim, em Estômbar, e no Pavilhão Municipal Jacinto Correia, em Lagoa, tendo as grandes finais sido disputadas em Lagoa.

Esta primeira edição da «Festa do Andebol» terminou com a vitória a sorrir à Associação de Andebol do Porto, em femininos, e à Associação de Andebol de Lisboa, nos masculinos. A medalha de bronze, em ambos os géneros, foi para a Associação de Andebol de Aveiro.

Registo para a participação da Seleção Regional da Associação do Algarve que alcançou o 4.º lugar, em ambos os géneros, feminino e masculino, contando com a participação de 15 atletas do Lagoa Académico Clube (8 masculinos e 7 femininos).

O andebol é uma das principais modalidades na estratégia de desenvolvimento Desportivo Municipal, tendo uma enorme tradição no concelho, e, desta forma, um forte apoio por parte do município. Aliado a este forte apoio à modalidade, o III Eixo da estratégia de desenvolvimento desportivo municipal é «Lagoa acolhe grandes eventos», uma forma de promover o turismo desportivo no concelho, ao longo de todo o ano.