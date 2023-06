Caminhadas ao Luar voltam a Lagoa em julho e agosto

Caminhadas ao Luar estão de regresso a Lagoa com sessões gratuitas de caminhada ou corrida, todas as quartas-feiras de julho e agosto.

Este evento sem fins competitivos tem como objetivo incentivar os munícipes a aumentar os seus níveis de atividade física de forma a melhorar a sua saúde geral, segundo a Câmara Municipal de Lagoa.

As marchas/corridas são atividades que podem ser realizadas por pessoas de todas as idades, e que se adaptam a todos os estilos de vida.

Nos meses de julho e agosto, às 4ªs feiras, às 20h30, iremos percorrer as várias freguesias do concelho, bem como os seus pontos mais emblemáticos.

Programa:

12 de julho – Lagoa (Pavilhão Municipal Jacinto Correia)

19 de julho – Porches (Largo da Igreja da Sra. da Rocha)

26 de julho – Parchal (Estádio da Belavista)

2 de agosto – Ferragudo (Largo Rainha D. Leonor)

9 de agosto – Estômbar (Jardim Municipal)

16 de agosto – Carvoeiro (Largo da Praia)

As Caminhadas ao Luar dispõem de dois percursos com, aproximadamente, 5km para quem opte por fazer Marcha / Caminhada e de 10km para os adeptos da Corrida.

As inscrições poderão ser realizadas online no formulário próprio no site do município (disponível a partir do dia 01 de julho), ou de forma presencial nas Secretarias dos Serviços Municipais, nas Uniões e Junta de Freguesia, ou no próprio dia no local da caminhada.

Aconselha-se o uso individual de dispositivo portátil de luz.

O acesso às caminhadas ao luar é gratuito.