Artista Vanessa Barragão cria tapeçaria sustentável para o Vila Vita

A artista algarvia Vanessa Barragão criou uma peça de tapeçaria com materiais sustentáveis para o restaurante Ocean, no resort Vila Vita.

Denominada «Coral Branqueado», a peça de tapeçaria criada pela artista algarvia Vanessa Barragão, foi especialmente idealizada para o restaurante Ocean, localizado no resort Vila Vita Parc, em Lagoa, e ilustra a ligação com o oceano comum entre a artista e o chef Hans Neuner.

Numa mistura de tons brancos, cremes e cores neutras com corais arborícolas a formarem-se em fios pendurados soltos, o «Coral Branqueado» trata-se de uma peça confecionada com fio inutilizado e reciclado, que complementa o ambiente e experiência de uma refeição naquele restaurante de duas estrelas Michelin com vista para o oceano.

Na peça, a artista utilizou uma técnica pioneira de implementação de luzes LED individuais com luz reduzida que, como a própria explica, pretende que «representem pequenos olhos a gritar por ajuda, morrendo lentamente à medida que a alga (Zooxanthellae algae) é expulsa».

Este fenómeno de branqueamento do coral, é causado por um aumento da temperatura que expulsa as algas e é um dos efeitos diretos das alterações climáticas nos recifes de coral.

O sistema de iluminação interna possibilita o destaque à tapeçaria, sem necessidade de se recorrer a uma luz projetada sobre a mesma. A este, juntam-se materiais reciclados, com o objetivo de transmitir uma mensagem de sustentabilidade.

«Quando estava no Porto, numa das vezes que vim ao Algarve, fomos convidados pelo Vila Vita Parc para ver o resort e soube que era no restaurante Ocean que queria ter o meu trabalho instalado, porque faz sentido ter a minha peça num lugar que reflita e equilibre a minha prática artística. Esta é uma peça única e quero que esteja num lugar especial. Sinto que este trabalho é suficientemente forte para melhorar toda a experiência gastronómica em harmonia com o interior do restaurante», aponta Vanessa Barragão.

Atualmente a residir em Albufeira, a popularidade da artista algarvia é global com as suas tapeçarias, tapetes, em trabalhos intensivos e requintados, já espalhados por vários países. São exemplo o Aeroporto de Heathrow e o Jardim Botânico Kew Royal, ambos em Londres e, mais recentemente, as peças encomendadas pela cantora Rihanna.

Os trabalhos de Vanessa Barragão destacam-se ainda por serem fabricados utilizando várias técnicas têxteis baseadas em práticas ancestrais, tais como gancho de fecho, croché, feltro, tecelagem, bordados e macramé.

Para o resort, esta colaboração «vem na continuidade da missão do Vila Vita em apoiar e dar a conhecer talentos locais, mas também em sensibilizar para a fragilidade do ecossistema nos dias de hoje»