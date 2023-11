Lagoa Wine Tourism Forum fortaleceu o setor do enoturismo no Algarve

Sob o tema Innovation & Sustainability Challenges, o evento Lagoa Wine Tourism Forum pretendeu fortalecer o setor do enoturismo na região.

O concelho de Lagoa recebeu, no passado dia 9 e 10 de novembro, o Wine Tourism Forum, no Hotel Rural Bricia du Mar, em Ferragudo.

Organizado pelo município de Lagoa, o fórum captou o interesse de produtores de vinho, especialistas em turismo, sommeliers, diretores de hotéis, empresários da restauração, jornalistas e amantes do vinho. Os participantes tiveram a oportunidade de assistir à apresentação de projetos de referência no enoturismo em Portugal, assistir a painéis temáticos e integrar experiências enoturísticas que a região oferece.

Sob o tema Innovation & Sustainability Challenges, a sessão de abertura foi marcada pelas intervenções de Sara Silva, presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve, de André Gomes, presidente do Turismo do Algarve e de Luis Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.

Os temas em destaque nesta edição permitiram uma abordagem mais aprofundada à sustentabilidade e as suas diferentes dimensões, à importância dos vinhos do Algarve na restauração e a sua ligação à atividade enoturística e a mediatização e inovação na comunicação offline e online do enoturismo.

Foi unânime o sucesso da iniciativa entre os presentes, onde se destaca a qualidade, conhecimento e experiência dos oradores presentes bem como a participação ativa da plateia num sinal claro de que há interesse no enoturismo e a necessidade de partilhar mais momentos de discussão, permitindo fortalecer o crescimento sustentado do enoturismo no Algarve.

Esta edição rapidamente se afirmou como um evento crucial, na opinião dos oradores, dos profissionais e dos entusiastas do enoturismo presentes nos trabalhos.

O enoturismo tem apresentado um crescimento significativo no Algarve e percorre um auspicioso caminho que poderá posicioná-lo como um importante produto complementar da oferta turística da região e que trará um contributo para consolidar Portugal como um dos melhores destinos de enoturismo do mundo.