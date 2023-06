Lagoa Wine Show regressa com animação e gastronomia

O Lagoa Wine Show está de volta às ruas da cidade com muitos vinhos de várias regiões do país, animação e gastronomia.

Arranca já amanhã, dia 7 de junho, mais uma edição do Lagoa Wine Show, um evento que celebra a produção vitivinícola e decorre até ao dia 10 de junho, das 19h00 e as 00h00, na cidade de Lagoa, precisamente na Rua Coronel Figueiredo, Praça da República, Rua Dr. Manuel de Arriaga e Largo Alves Roçadas, com bons vinhos, gastronomia e música portuguesa.

O cartaz deste ano conta com vozes inconfundíveis do Fado como Gisela João, Pedro Moutinho, Ricardo Ribeiro, Filipa Vieira e Luana Velasquez. Para além de Silvana Peres, que junta a sonoridade do Fado aos ritmos brasileiros e africanos, e Miriam Cantero, cantora espanhola que traz o flamenco na voz. Uma oferta musical que passa, também, pelo flamengo e música lusófona, na voz de Lura. Um cartaz completo, com artistas locais e o, já habitual, Fado à janela.

O Lagoa Wine Show é já uma das mais emblemáticas mostras de vinhos no sul do país, onde, a par da música, os mais conceituados produtores, das várias regiões vinícolas, marcam presença com especial destaque para os vinhos da região do Algarve.

O crescimento vitivinícola da região do Algarve tem, ao longo dos anos, despertar o interesse de críticos e peritos nacionais e internacionais, recebendo o merecido reconhecimento, através das várias distinções obtidas em prestigiados concursos da especialidade.

O Lagoa Wine Show é um evento de entrada livre e decorrerá todos os dias entre as 19h00 e as 00h00 e além da programação musical conta com provas de vinho, exposições gastronómicas e showcooking com base em produtos regionais.

Programação:

7 junho

PALCO GRANDE RESERVA

RICARDO RIBEIRO – 22:30

SILVANA PERES – 21:30

PALCO GRANDE ESCOLHA

SARA GONÇALVES – 21:00

PALCO ESCOLHA SELECCIONADA

SHOW COOKING – 20:00

FADO VADIO – 23:30

FADO À JANELA – Várias actuações durante a noite,

8 junho

PALCO GRANDE RESERVA

PEDRO MOUTINHO – 22:30

MIRIAM CANTERO – 21:30

PALCO GRANDE ESCOLHA

LUIS MANHITA – 21:00

PALCO ESCOLHA SELECCIONADA

SHOW COOKING – 20:00

FADO VADIO – 23:30

FADO À JANELA – Várias actuações durante a noite

9 junho

PALCO GRANDE RESERVA

GISELA JOÃO – 22:30

LUANA VELASQUEZ – 21:30

PALCO GRANDE ESCOLHA

RUI TANOEIRO – 21:00

PALCO ESCOLHA SELECCIONADA

SHOW COOKING – 20:00

FADO VADIO – 23:30

FADO À JANELA – Várias actuações durante a noite,

10 junho

PALCO GRANDE RESERVA

LURA – 22:30

FILIPA VIEIRA – 21:30

PALCO GRANDE ESCOLHA

INÊS GONÇALVES – 21:00

PALCO ESCOLHA SELECCIONADA

SHOW COOKING – 20:00

FADO VADIO – 23:30

FADO À JANELA – Várias atuações durante a noite.