Lagoa Wine Show 2022 «superou todas as expetativas»

Edição deste ano do Lagoa Wine Show «superou todas as expetativas» e já é considerada «a melhor edição de sempre».

A cidade de Lagoa recebeu ao longo de quatro dias, entre 9 e 12 de junho, mais uma edição do Lagoa Wine Show, depois de dois anos de interregno, apresentando uma programação diária onde os visitantes puderam apreciar diversos vinhos do concelho, da região e do país, assistir a showcookings, provar vária gastronomia e assistir a uma programação musical que contou com dois palcos e com apontamentos de «Fado à Janela».

Pelo certame passaram milhares de pessoas, incluindo residentes nacionais e estrangeiros do Algarve, mas também muitos turistas.

Na gastronomia, estiveram presentes chefs como Bruno Augusto, Chef Executivo do Restaurante Tivoli Carvoeiro, Margarida Vargues, Chef do Restaurante Tertúlia Algarvia (Faro), Nuno Martins, Chef Executivo do Numa Restaurante (Portimão) e do sub-chef Ricardo Luz, do restaurante Al Sud em Odiáxere, Lagos.

Na música, esta edição do Lagoa Wine Show terminou com a atuação da fadista Ana Moura, que encheu por completo as ruas de Lagoa encerradas para o efeito, por onde também passaram músicos como os Sangre Ibérico, Luís Trigacheiro, Sara Correia, entre outros, num total de dezasseis espetáculos musicais.

Agora, o município de Lagoa parte para Bruxelas, conjuntamente com os municípios de Albufeira, Lagos e Silves, para defender a candidatura a Cidade Europeia do Vinho – Algarve Golden Terrior, onde irá rivalizar com as candidaturas portuguesas da Região do Douro e da Região dos Verdes.

«As expetativas para a edição do Lagoa Wine Show eram elevadas, devido ao enorme empenho do município e depois de dois anos de interregno, mas todas elas foram superadas dada a forma como decorreu o evento. Estamos muito orgulhosos mas já a trabalhar arduamente para que o próximo evento, o Carvoeiro Black&White, seja também um grande sucesso», afirmou Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.