Lagoa volta a realizar as «Olimpíadas Jovem» dois anos depois

Câmara Municipal de Lagoa voltou a colocar em prática o projeto «Olimpíadas Jovem», depois de dois anos de interregno motivado pela pandemia COVID-19.

O primeiro encontro desta nova edição do projeto realizou-se no passado sábado, dia 2 de abril, no Pavilhão Municipal Jacinto Correia, na modalidade de andebol.

É sob o lema «Sai da Cama! Vem correr, brincar e saltar» que a autarquia volta a estimular e a promover, juntos dos mais jovens, hábitos de vida saudáveis, numa iniciativa que também dá a conhecer a oferta desportiva no concelho, contribuindo para o aumento do número de praticantes nas modalidades desportivas consideradas prioritárias no concelho.

Considerando que «o número de praticantes de atividade física ainda pode aumentar» e reconhecendo que «o desporto é fundamental para um estilo de vida saudável», o município de Lagoa promove encontros no final de cada período letivo, destinados a todos os alunos do 1º ciclo, onde poderão experimentar as modalidades desportivas existentes no concelho de uma forma lúdica, mas orientada para o conhecimento das competências e regras do desporto, numa estreita relação com os clubes.

Estes encontros realizam-se de forma periódica, aos sábados de manhã, entre as 9h30 e as 12h00, nas instalações desportivas municipais, sendo dirigidas pelos treinadores dos clubes concelhios, com o apoio dos técnicos dos Serviços Desportivos do Município de Lagoa.

No final do ano letivo serão aferidos os «Campeões de Lagoa» e premiados os 10 participantes (cinco femininos e cinco masculinos) que obtiverem maior pontuação final, conferida pelas participações e pelas notas nas disciplinas escolares, sendo também premiada a escola com maior representação relativa.

As escolas tem um papel fundamental neste projeto através da promoção deste projeto, na divulgação juntos dos encarregados de educação, bem como na recolha das inscrições dos participantes.

Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, afirma que «é com grande alegria que voltamos a realizar as Olimpíadas Jovem no concelho. Promover atividade física junto dos mais novos é estimular hábitos de vida saudável, contribuir para um desenvolvimento equilibrado e para o bem-estar aquando da chegada da vida adulta».

Para o próximo sábado, dia 9 de abril, está agendado novo encontro, desta vez na modalidade de basquetebol, na Nave Desportivo de Ferragudo.

Até ao final do ano letivo está prevista a realização de mais encontros nas modalidades de badminton, canoagem e futebol.