Lagoa troca iluminações de natal por apoios à comunidade local

Município de Lagoa irá disponibilizar 102 mil euros para incentivar os munícipes a comprarem no comércio local, estimulando a economia do concelho.

Assim, «neste ano tão atípico, a quadra natalícia continuará a ser celebrada entre todos, mas com a consciência e responsabilidade que a atual conjuntura impõe, tendo sido tomada a decisão de redirecionar as verbas destinadas à iluminação de Natal, que nos anos anteriores atingiram gastos entre os 50 mil e os 65 mil euros, para um apoio direto de 102 mil euros aos munícipes e comerciantes».

Este montante será introduzido na economia local através dos cerca de 1300 desempregados, inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), residentes no concelho de Lagoa, que receberão em casa um voucher para realizarem compras no comércio local e através de sorteios a realizar no final do mês de janeiro, fevereiro, março, abril e maio.

Ao todo, o município irá distribuir cerca de 52 mil euros pelos desempregados e sortear 50 mil euros pela população, atribuindo prémios que irão desde 1500 euros até aos mais baixos, que serão de 20 euros.

A autarquia encontra-se a preparar os mecanismos para colocar esta iniciativa em prática, que passará «pela entrega de um cupão por cada 10 euros em compras, nos estabelecimentos aderentes, num total de 10 cupões por cada compra, que serão colocados em tômbolas e sorteados no final de cada mês. Os munícipes vencedores receberão vouchers, para gastarem no comércio local».

Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, considera que «com esta decisão estamos a ajudar quem se encontra desempregado e viu os seus rendimentos diminuírem, a ajudar a população em geral e, principalmente, o comercio local. O incentivo ao comércio local será realizado em duas fases. Numa primeira em que incentivamos a população a comprar nos estabelecimentos aderentes do concelho, para ter direito aos cupões, e numa segunda fase onde sorteamos vouchers para que a população volte a adquirir produtos no comércio local».

Para além deste incentivo, o município reforçou os cabazes de natal que serão distribuídos pelas várias famílias referenciadas do concelho, contribuindo «com bens alimentares essenciais para que todos passem uma consoada digna em família».

Para o autarca, estas são medidas «importantes e que tinham de ser tomadas. Face à conjuntura atual e às dificuldades que muitos lagoenses estão a passar, as luzes de natal não poderiam ser uma prioridade para o executivo. Ter luzes de natal muito bonitas e ter a população e os comerciantes a passar por dificuldades não faria qualquer sentido. Com esta decisão voltamos a dar um sinal claro que não deixaremos ninguém ficar para trás».