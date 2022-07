Lagoa: Tony Carreira está confirmado na FATACIL 2022

FATACIL decorre entre 19 e 28 de agosto.

O município de Lagoa anunciou há momentos a presença do músico e compositor Tony Carreira na FATACIL (Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa) de 2022, com uma atuação marcada para o último dia da feira, 28 de agosto, às 22h00, no palco principal.

Há muito que se falava no eventual regresso do músico à FATACIL e o mesmo vem agora confirmar-se através de fonte oficial, mais de dez anos depois da última atuação no certame.

Tony Carreira «regressa em grande, com um espetáculo de enorme qualidade, tal como já nos habituou. Desta forma são esperados milhares de admiradores do músico, bem como do clã Carreira que tem fãs por todo o mundo», prevê a autarquia.

Tony Carreira é um dos nomes fortes da música portuguesa, arrastando multidões. Muito popular entre as comunidades portuguesas de emigrantes, em França e, também, em Portugal, apresenta uma carreira com mais de 30 anos. Segundo Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, este «é um dos músicos que levará ao recinto da feira admiradores de todas as idades, contribuindo para que a FATACIL seja um evento para toda a família».

A FATACIL 2022 decorre entre os dias 19 e 28 de agosto, no Parque de Feiras e Exposições de Lagoa, das 18h00 à 1h00, tendo o bilhete diário um custo de quatro euros, o bilhete diário familiar um custo de 14,00 euros e o passe para os 10 dias o custo de 25 euros.

As crianças até aos 12 anos (inclusive) não pagam entrada, mediante apresentação do Cartão de Cidadão.