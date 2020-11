Lagoa sensibilizou contra o bullying em contexto escolar

Formação, sensibilização, lançamento e oferta de livros, integraram o programa do município de Lagoa para a promoção da igualdade e combate ao bullying.

«As relações entre pares» foi o tema central da ação de sensibilização com que o município de Lagoa marcou o Dia Mundial do combate ao bullying celebrado a 20 de outubro.

O mesmo programa incluiu, no dia 22, a apresentação do livro infantil «Maria-Rapaz, Manel-Rapariga, Preto no Branco, Girafa ou Formiga – uma viagem sobre inclusão, igualdade e prevenção da violência».

Seguiu-se-lhe uma ação de formação para os educadores de infância e docentes do primeiro ciclo, com sugestão de estratégias para a abordagem das temáticas do livro.

Já a 26 de outubro, dia das bibliotecas escolares, teve inicio a distribuição deste novo livro pelas bibliotecas dos Agrupamentos de Escolas e pelas cerca de 500 crianças que frequentam os 1º e 2º anos do 1º ciclo do ensino público no concelho de Lagoa.

Ainda no âmbito das comemorações do Dia Municipal para a Igualdade, assinalado a 24 de outubro, a Câmara Municipal de Lagoa, contando com a colaboração com o Portal Bullying- Centro de ajuda online, afixou faixas nas escolas básicas do 2º e 3º Ciclos do concelho de Lagoa, onde se lê: «Tu podes fazer a Diferença»!

«Propagar mensagens de incentivo à promoção de boas relações entre os jovens e fomentar um ambiente mais saudável nas escolas é uma forma de sensibilizar para a problemática», declarou a vereadora Ana Martins que participou na iniciativa a que se juntaram os representantes das Direções dos Agrupamentos de Escolas do Rio Arade e Padre António Martins de Oliveira (ESPAMOL), e a dinamizadora do projeto PortalB – Uma escola feliz é o que se quer.