Lagoa requalificou Parque Infantil do Pateiro no Parchal

A Câmara Municipal de Lagoa requalificou o Parque Infantil do Pateiro, situado no Bairro Che Lagoense, no Parchal, num investimento de cerca de 72 mil euros.

Na prática, foram substituídos todos os aparelhos existentes por modelos novos e mais modernos, substituído o piso, que se encontrava danificado, aumentada a área do parque, com a requalificação da área de implantação e anulação do acesso pelas escadas, revisão das drenagens, pintura geral dos muros envolventes e substituição dos bancos.

O Parque Infantil do Pateiro encontra-se numa zona habitacional, que já não cumpria com a legislação atual definida para os espaços de jogos e recreios, e que se encontrava com várias lacunas que comprometiam a sua utilização em segurança.

A Câmara Municipal de Lagoa aposta, «cada vez mais, em espaços de lazer, de convívio e de prática desportiva informal, convidando os cidadãos a saírem à rua, conviverem, a praticar atividade desportiva e a ter hábitos de vida saudável. Este é mais um espaço para as crianças e jovens se divertirem, em família», aponta a autarquia.

O município de Lagoa recorda que este espaço é publico, que foi recentemente requalificado, e pede aos cidadãos que o conservem, respeitando todas as regras de segurança.