Lagoa requalificou parque infantil do Bairro da Boa Vontade na Mexilhoeira

O Parque Infantil do Bairro da Boa Vontade, na Mexilhoeira da Carregação, também já se encontra requalificado pelo município de Lagoa.

O município de Lagoa requalificou o parque infantil situado no Bairro da Boa Vontade, na Mexilhoeira da Carregação, bem como os vários pisos de parques infantis do concelho, num investimento superior a 80 mil euros.

O Parque Infantil do Bairro da Boa Vontade, na Mexilhoeira da Carregação, contou com a substituição do piso existente, tendo sido colocado dois novos equipamentos e tendo sido feita a reparação de outros equipamentos existentes.

Além desta requalificação, a Câmara Municipal de Lagoa substituiu vários pisos de parques infantis existentes no concelho, tais como o parque infantil da Quinta de S. Pedro, o parque infantil do Jardim de Infância de Estômbar, o parque infantil da EB1 de Porches, o parque infantil da EB1 do Parchal e o parque infantil da EB1 de Ferragudo.

O parque infantil do Bairro da Boa Vontade, que se encontra numa zona habitacional, «já não se encontrava nas melhores condições para a sua utilização em segurança e carecia de uma intervenção por parte do município» de Lagoa.

A autarquia «aposta, cada vez mais, em espaços de lazer, de convívio e de prática desportiva informal, convidando os cidadãos e as cidadãs a saírem à rua, conviverem, a praticar atividade desportiva e a ter hábitos de vida saudável. Este é mais um espaço para as crianças e jovens se divertirem, em família», de acordo com o executivo.

Recorde-se que também o Multiusos dos vales sofreu obras de requalificação recentes, tal como o barlavento noticiou.

O município de Lagoa apela aos cidadãos «que conservem os parques infantis agora requalificados e que os utilizem respeitando todas as regras de segurança».