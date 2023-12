Lagoa requalifica o Parque Infantil da Urbanização de Vale Talegas

O município de Lagoa abre hoje ao público o requalificado Parque Infantil da Urbanização de Vale Talegas, em Estômbar.

A Câmara Municipal de Lagoa tem vindo a requalificar vários dos seus parques infantis e desta vez a requalificação incidiu sobre o Parque Infantil da Urbanização de Vale Talegas, em Estômbar. Esta requalificação consistiu na substituição total dos equipamentos e do piso de segurança, optando-se por colocar piso in situ, bem como a manutenção dos muros e vedação existente.

Para além da substituição total dos equipamentos, este Parque Infantil ficou dotado de equipamentos inclusivos, num investimento total de 84 mil euros.

Recorde-se que o município de Lagoa tem vindo a requalificar, por completo, vários parques infantis do concelho, para mantê-los sempre nas melhores condições de utilização e nas condições de segurança, exigidos por lei, tais como o Parque Infantil do Bairro da Boa Vontade, na Mexilhoeira da Carregação, o Parque Infantil do Bairro Che Lagoense do Pateiro, no Parchal, o Parque Infantil dos Vales, na cidade de Lagoa, bem como o Parque Infantil na Praia Grande, em Ferragudo.

Para além das requalificações nos parques mencionados, o município de Lagoa, também, já tinha substituído o piso do Parque Infantil da Quinta de S. Pedro, do Parque Infantil do Jardim de Infância de Estômbar, do Parque Infantil da EB1 de Porches, do Parque Infantil da EB1 do Parchal e do Parque Infantil da EB1 de Ferragudo.