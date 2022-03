Município de Lagoa repudia atos de vandalismo praticados no Centro de Congressos do Arade, no Parchal.

O município de Lagoa repudia veementemente todos os atos de vandalismo que o Centro de Congressos de Arade (CCA) tem sido alvo ao longo dos últimos meses.

Classifica-os como «atos criminosos, bárbaros e premeditados por alguém que os pratica ou manda alguém praticar, com o objetivo de prejudicar Lagoa e os lagoenses».

O Centro de Congressos do Arade, situado no Parchal, no concelho de Lagoa, foi mais uma fez vandalizado, durante esta semana, sem que o município de Lagoa consiga fazer algo para o impedir, uma vez que o Centro de Congressos do Arade não é da propriedade do município e as regras da contratação pública não permitem que o mesmo contrate segurança privada ou instale um sistema de vigilância num imóvel que não é seu.

O responsável por manter a segurança do Centro de Congressos do Arade é o gestor de insolvência, que até há data nada fez para manter aquele imóvel a salvo destes atos, que o município de Lagoa considera serem pouco inocentes, dado aos momentos em que têm ocorrido.

O município de Lagoa apela a todas as autoridades de segurança que reforcem o patrulhamento daquela zona, «protejam o imóvel e que não deixem pedra sobre pedra na investigação para encontrar os responsáveis por estes atos cobardes e criminosos».

»Infelizmente já previa que tais atos pudessem voltar a acontecer, a partir do momento, em que fosse tornado público, que o município de Lagoa já teria acordo para adquirir o imóvel. Mas, infelizmente, não tive como os evitar. Agora aguardo que as autoridades façam o seu trabalho», afirma Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.