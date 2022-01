Lagoa reforça testagem à população para despiste da COVID-19

Centro de Testagem à COVID-19 de Lagoa funciona no recinto do Parque da FATACIL.

O concelho de Lagoa está a reforçar o despiste à COVID-19, com a montagem de um Centro de Testagem, bem como com o prolongamento, por mais seis meses, do protocolo com a Associação Nacional de Farmácias, para além do reforço efetuado pela Cruz Vermelha no apoio à testagem da comunidade escolar.

Abre já amanhã, no recinto da FATACIL, o Centro de Testagem, gratuito para a população, que permite realizar um teste por semana, por marcação prévia, e que vem assim reforçar a testagem no concelho.

O centro, numa fase inicial, estará aberto apenas sextas-feiras à tarde e poderá, em caso de necessidade, vir a ter um período mais alargado de atendimento à população.

«Era de extrema importância reforçar a testagem no concelho, numa altura em que as nossas crianças e jovens vão regressar às aulas e que vai terminar o período de contenção decretado pelo governo. Temos que unir esforços para mitigar os efeitos da pandemia para prepararmos o período de época alta e salvaguardarmos a nossa economia», afirma Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.

Além do centro de testagem acima referido, o município de Lagoa prepara-se para prolongar, por mais 6 meses, o protocolo que tem com a Associação Nacional de Farmácias que permitirá à população residente no concelho de Lagoa e aos funcionários do município continuarem a realizar dois testes gratuitos nas farmácias aderentes (Farmácia Lagoa, Farmácia Maceta e Farmácia Ferragudo).

Neste momento o concelho de Lagoa já conta com reforço de testagem à comunidade escolar, através da realização de testes rápidos, por parte de Cruz Vermelha, no Centro de Testagem situado nas instalações do antigo hospital de Lagoa, que permite não sobrecarregar o Sistema Nacional de Saúde, cada vez que há um caso positivo numa das turmas do concelho de Lagoa.

É também, nas instalações do antigo hospital de Lagoa que decorre a testagem à população, através do Sistema Nacional de Saúde, com a realização de testes PCR, sempre que um cidadão lagoense é convocado para a realização do mesmo por ter tido um contato de risco ou por suspeitas de contaminação.

O município de Lagoa informa que para além destes meios de testagem disponíveis no concelho, qualquer cidadão poderá efetuar quatro testes gratuitos através do regime excecional de comparticipação de testes do Ministério da Saúde, nas farmácias aderentes. O concelho de Lagoa tem como farmácias aderentes a Farmácia Maceta, na cidade de Lagoa, e a Farmácia Porches.