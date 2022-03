Lagoa reforça rede de desfibrilhadores nas instalações do concelho

Território tem agora um total de 14 equipamentos ativos.

O concelho de Lagoa tem, desde o início desta semana, mais 10 Desfibrilhadores Automáticos Externos (DAE) implementados no seu território, contabilizando um total de 14 ativos, em diversas instalações.

Os novos equipamentos foram implementados pelo município em várias instalações do concelho, entre elas recintos desportivos, culturais e de serviços, na Câmara Municipal de Lagoa e nas escolas do concelho.

Assim, o Pavilhão da Escola Secundária ESPAMOL, bem como a sua futura área desportiva, o Pavilhão da Escola Básica Jacinto Correia, o Pavilhão da Escola Básica João Cónim, a Nave Desportiva de Ferragudo, o Pavilhão Manuel Ferraz da Escola Básica do Parchal, o Estádio Josino da Costa, o Auditório Carlos do Carmo, o Centro Cultural Convento de S. José e o edifício principal da Câmara Municipal de Lagoa passaram a contar com o Programa de Desfibrilhação Automática Externa licenciado pelo INEM.

Para poder utilizar corretamente estes equipamentos, foram vários os funcionários do município, das escolas e dos clubes que receberam formação, ao longo dos últimos dias, e que ainda irão receber, nos próximos dias 18 e 23 de março, para estarem devidamente autorizados e habilitados a operar com os DAE’s. Ao todo, Lagoa terá um total de 90 funcionários formados.

Lagoa já tinha DAE’s instalados no Estádio Municipal da Bela Vista, nas Piscinas Municipais, no Pavilhão Municipal Jacinto Correia e no Parque Desportivo de Estômbar.

«Sabemos que um DAE, instalado no sitio certo e utilizado na hora certa, salva vidas. Espero que nenhum Lagoense venha a necessitar de usar estes dispositivos, mas a partir de agora a nossa população estará mais segura e protegida», considera Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.