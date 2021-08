Lagoa recebe primeira edição do Festival Internacional de Magia

Lagoa será palco da 1ª edição do Festival Internacional de Magia durante os dias 3 e 4 de setembro, com a participação de vários mágicos conceituados, campeões em várias modalidades, e sob a direção artística do mágico Paulo Cabrita.

Integrado na iniciativa do município de apoio aos artistas locais, «A Cultura sai à rua», o Lagoa Magic Fest 2021 acontecerá no concelho durante dois dias e terá um dia dedicado à magia de rua, estando previstos espetáculos de magia em seis locais do concelho. Haverá ainda a Noite de Gala, no Auditório Municipal Carlos do Carmo.

Os espetáculos de rua, agendados para o dia 3 de setembro, iniciam em Porches (Adro da Igreja) às 11h00, seguindo por Estômbar (Jardim) e Parchal (Rua do Município/largo da Che Lagoense).

À tarde, às 18h00, estão agendados os espetáculos de rua na Praia do Carvoeiro (Largo da Praia), em Lagoa (Jardim 5 de outubro) e em Ferragudo (Largo Rainha D. Leonor).

Estes espetáculos de magia na rua são gratuitos e acontecerão em condições adequadas ao momento pandémico vivido.

No dia 4, sábado, terá lugar a Noite de Gala, que ocorrerá no Auditório Municipal Carlos do Carmo, cujos bilhetes já se encontram à venda através da Ticketline, na Worten, na Fnac, e no Convento de S. José, em Lagoa, e ainda no Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa, a oito euros cada.

O Festival Internacional de Magia contará com a presença da dupla de mágicos Arkadio & Solange, com a presença do mágico José de Lemos, de Salguery, do argentino Mr. Daba, Manuel Barata e, por fim, do mágico Lagoense Paulo Cabrita, prometendo trazer «muita magia e animação ao concelho» de Lagoa.