Lagoa recebe diploma de compromisso para com a Igualdade de Género

Município de Lagoa foi reconhecido, a 10 de outubro, como uma organização bandeira da Meta Nacional para a Igualdade de Género.

O município de Lagoa foi reconhecido, no dia 10 de outubro, como uma organização bandeira da Meta Nacional para a Igualdade de Género, comprometendo-se a alcançar 40 por cento de mulheres em cargos de decisão até 2030, uma iniciativa promovida pelo Global Compact Network Portugal.

Este diploma distingue o compromisso, publicamente assumido pelo município de Lagoa, de ter 40 por cento de mulheres em cargos de gestão de topo (Administração e Comissão Executiva) até 2030.

Uma meta que, no que respeita apenas aos cargos de direção dos serviços do município, já foi alcançada à data de hoje. O município de Lagoa tem vindo a ser reconhecido pelas suas práticas na integração da dimensão da Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação, tanto no contexto interno da autarquia quanto nas atividades que promove externamente.

Prova desse reconhecimento é a forma como tem vindo a ser distinguido, de forma consecutiva desde 2016 até à presente data, com o Prémio «Viver em Igualdade». Este prémio é atribuído pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, como parte da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação.

«O Diploma de Compromisso agora recebido, mais do que um prémio, é um sinal de alento para continuarmos o trabalho que temos vindo a fazer na remoção de barreiras que ainda dificultam a igualdade de género no acesso ao emprego, cargos de poder, remuneração profissional ou ainda na prática desportiva», afirma Luís Encarnação, presidente do município de Lagoa.