Lagoa recebe arranque da época desportiva de Swimrun

Competição decorrerá em duas distâncias: standard e sprint.

O concelho de Lagoa prepara-se para acolher o Campeonato Nacional de Swimrun no próximo domingo, dia 8 de maio, competição que marca o início da época desportiva e que será «uma oportunidade única de descobrir e percorrer a deslumbrante costa algarvia sem as habituais enchentes do verão».

Iniciando-se na Ermida da Senhora da Rocha, os atletas irão percorrer os trilhos do percurso dos 7 Vales Suspensos, eleito recentemente como o melhor destino de caminhadas da Europa, passando no final pelo Caminho dos Promontórios, com chegada à vila piscatória de Ferragudo.

Ao longo do percurso, irão observar inúmeras falésias e arribas, formações rochosas esculpidas das mais variadas formas e ainda explorar uma mão cheia de praias e grutas, algumas cujo acesso só é possível por mar, como é o caso da Gruta de Benagil, ou por túneis escavados pelo meio de algares (poços naturais que ligam a superfície das regiões calcárias às galerias subterrâneas).

O Lagoa Swimrun terá uma distância standard com cerca de 27 quilómetros, com partida na Ermida da Senhora da Rocha, e uma distância sprint com cerca de 12 quilómetros, com partida no Carvoeiro. A chegada de ambas as distâncias será na Vila de Ferragudo.

A participação na distância Standard está aberta para equipas (duplas), formato elegível para classificação do Circuito Nacional Swimrun, e ainda para participação individual.

No que respeita à distancia Sprint, a participação será exclusivamente individual.

A organização do evento é da responsabilidade da Swimrun Portugal e conta com o apoio institucional do município de Lagoa. O regulamento e as inscrições estão disponíveis aqui.