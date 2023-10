Lagoa promove várias iniciativas para prevenir e combater o Bullying

Há oito anos que a Prevenção e Combate ao Bullying tem sido uma «grande preocupação» para o município de Lagoa.

Promover boas relações entre os jovens, e fomentar um ambiente mais saudável nas escolas é uma das «grandes preocupações» do concelho de Lagoa, por isso é que, desde 2015, o município trabalha no projeto «Uma Escola Feliz é o que se Quer», que tem por base a prevenção da violência e a promoção de relações saudáveis entre pares. Este decorre através de uma parceria com o Portal Bullying – centro de ajuda online.

Assim, amanhã, dia 20 de outubro, terão inicio as comemorações do Dia Mundial de Prevenção e Combate ao Bullying, ao convidar todos os agentes educativos a conhecerem a oferta para este novo ano escolar e, em conjunto com as entidades envolvidas, a participarem nas atividades propostas, promovendo-se assim, uma cidadania mais ativa e consciente.

Começará também, neste dia, o Programa Competências Sociais e Emocionais nas turmas de 2º ano do 1º ciclo nos dois agrupamentos escolares do concelho. Com este programa pretende-se dar continuidade às atividades encetadas no ano letivo transato, que têm como objetivo principal sedimentar os conceitos de partilha, solidariedade, entreajuda e empatia entre os alunos, sendo que ensiná-los a refletir, a resolver conflitos e a interagir de forma mais positiva com os colegas, é a principal missão.

Para culminar as comemorações, no dia 25 e 27 de outubro, na Biblioteca Municipal de Lagoa, terão lugar duas formações relacionadas com a temática, uma destinada aos docentes e outra para os encarregados de educação.

«O ensino na era tecnológica, das redes sociais, comporta grandes desafios tanto para os docentes como para os encarregados de educação, que, na maior parte das vezes, se veem confrontados com dificuldades na gestão das conversações online dos jovens», justifica o município.

Ainda de acordo com a autarquia, «os grupos de WhatsApp, Tik-Tok ou Instagram, acabam por levar a uma crescente escalada de mensagens online, de imagens e vídeos, que, por vezes, terminam em conteúdo ofensivo e jocoso com influência negativa na dinâmica escolar e familiar».

Assim com as formações: «Novas Formas de Relacionamento – desafios dos docentes para as novas tecnologias» e «As novas tecnologias e a comunicação nas redes sociais – desafios aos Encarregados de Educação», pretende-se alertar para as novas formas de relacionamento entre os jovens e para os principais desafios com que os docentes e encarregados de educação se deparam, munindo-os de estratégias para fazerem face a este tipo de relações.