Lagoa promove mais duas ações de «Formação + Próxima»

Formações em Atendimento e Fidelização do Cliente e Gestão de Reclamações.

O município de Lagoa, em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão, promove entre os dias 23 e 27 de maio duas formações integradas no programa «Formação + Próxima», do Turismo de Portugal.

As ações de formação serão focadas nos temas Atendimento e Fidelização do Cliente e Gestão de Reclamações, realizando-se no Pavilhão Municipal Jacinto Correia, entre as 18h00 e as 21h00.

A participação é gratuita, estando sujeita a inscrição obrigatória e a um limite de 25 vagas disponíveis. Ambas as formações são certificadas «e destinadas a todas as pessoas que procurem uma nova oportunidade de capacitação e desenvolvimento dos seus conhecimentos».

Os interessados em participar deverão estar registados na Academia Digital e aceder, através dessa plataforma, às diferentes ações de formação.

Podem ser obtidas mais informações através dos endereços de e-mail tania.neves@escolas.turismodeportugal.pt ou turismo@cm-lagoa.pt.