Lagoa promove formação sobre vinhos Negra Mole em janeiro

O município de Lagoa e a Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão promovem a formação vinhos Negra Mole, dias 23, 24 e 31 de janeiro.

O município de Lagoa e a Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão – EHTPtm voltam às ações de formação com mais uma edição da Formação +Próxima e com a formação «Vinhos Negra Mole», a realizar nos dias 23, 24 e 31 de janeiro, na Biblioteca Municipal de Lagoa no horário compreendido entre as 15h30 e as 18h30, num total de 9 horas de formação.

Esta formação visa dotar os participantes de conhecimentos sobre a história do vinho algarvio e o seu enquadramento atual, conhecer os princípios de harmonização enogastronómica, bem como, explorar a harmonização entre diferentes estilos de vinho elaborados com a casta autóctone Negra Mole e as iguarias da região do Algarve.

Os principais destinatários são os quadros das empresas lagoenses que podem encontrar nestas formações conhecimento valioso para otimizar tanto as suas soft skills como as hard skills, em especial, profissionais da restauração e bebidas, e outros interessados.

Os conteúdos a abordar passam por tipologias e estilos de vinhos, iguarias e caraterísticas organoléticas, princípios de harmonização enogastronómicas e pairing com produtos regionais.

A ação de formação é gratuita e certificada, estando sujeita a inscrição obrigatória e às vagas disponíveis.

Os interessados em participar nas formações devem estar registados na Academia Digital e efetuar a inscrição para esta formação aqui.

Mais informações podem ser solicitadas por email (tania.neves@escolas.turismodeportugal.pt ou turismo@cm-lagoa.pt).