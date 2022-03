Lagoa promove formação gratuita sobre os Vinhos do Algarve

Inscrição é obrigatória.

A Câmara Municipal de Lagoa, em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão (EHTP) e a Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA), irá promover uma ação de formação integrada no programa «Formação + Próxima» que abordará os Vinhos do Algarve.

A ação tem início no dia 22 de março, às 15h00, decorrendo ao longo de quatro sessões entre os meses de março e abril. Foi «cuidadosamente estruturada» pela CVA para capacitar os participantes a identificar as principais características dos Vinhos do Algarve, num programa de formação «marcado por diferentes dinâmicas, ritmos e ambientes».

Nas atividades a desenvolver destacam-se a participação em masterclasses dinamizadas por produtores de vinho lagoenses, visitas a adegas do concelho e diferentes provas de vinho ao longo das sessões, entre muitas outras ações teóricas ou práticas.

Esta será a segunda formação que o município de Lagoa dinamiza no âmbito do protocolo celebrado com o Turismo de Portugal, através da EHTP, para capacitar amplamente os colaboradores do setor de turismo e de setores conexos – em processos de upskilling e reskilling – contribuindo assim ativamente para acrescentar valor aos recursos humanos do tecido empresarial local e valorizar a hospitalidade dos lagoenses e do território.

Os interessados em participar na formação deverão estar registados na Academia Digital. Para inscrição na ação de formação deve ser seguido o link no QR Code da imagem acima, ou deve ser feita uma manifestação de interesse via e-mail para tania.neves@escolas.turismodeportugal.pt ou turismo@cm-lagoa.pt, onde poderão também ser solicitadas por mais informações. A participação é gratuita, estando sujeita ao limite de 25 vagas disponíveis.